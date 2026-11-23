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Madrid, 23 nov (EFE).- El Levante y el Elche empataron este lunes 1-1 en el último partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports con el segundo gol de la temporada de Dani Requena y el primero del israelí Roy Revivo.

Clasificación de goleadores en la jornada 13:

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- Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

- Con 13 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 11 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 9 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna).

- Con 8 goles: Fermín López (Barcelona).

- Con 7 goles: Roberto Fernández (Espanyol); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 6 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Fer Niño (1p) (Elche); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).

- Con 5 goles: Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético de Madrid); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante); Adrián Niño (Málaga).

- Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) (Atlético Madrid); Luka Sucic (CRO) y Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad).

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- Con 3 goles: Iñaki Williams (Athletic Club); Jonathan David (CAN) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Marc Bartra y Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Martín Satriano (URU) (Getafe); Iván Romero (Levante); Álvaro García (Rayo Vallecano); Carlos Espí, Arda Güler (TUR) y Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes (Real Sociedad); Isaac Romero (Sevilla); Pape Gueye (1p) (SEN) y Georges Mikautadze (1p) (GEO) (Villarreal).

- Con 2 goles: Robert Navarro, Aitor Paredes y Nico Williams (Athletic Club); Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) y Anthony Gordon (ING) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) e Isco (1p) (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Nsongo Bil (CMR) y Mario Soriano (Deportivo); Germán Valera (Elche); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' y Dani Requena (Levante); Carlos Dotor (Málaga); Pablo García y Sergio Canales (Racing de Santander); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Ander Barrenetxea (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra, Kike Salas y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Carlos Romero, Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Tajon Buchanan (CAN) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

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- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Aitor Mañas, Ville Koski (FIN), Denis Suárez, Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG), Ángel Pérez y Mikel Rodríguez (Alavés); Oihan Sancet y Yuri Berchiche (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG), Julián Álvarez (ARG), Johnny Cardoso (USA) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Eric García, Gerard Martín, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Pablo Fornals, Antony (BRA) y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p), Miguel Román, Javi Rodríguez, Pablo Durán y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Federico Redondo (1p) (ARG), Thomas Lemar (FRA) y Roy Revivo (ISR) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala, Edu Expósito, Leandro Cabrera (URU) y Bryan Zaragoza (Espanyol); Orel Mangala (BEL), Ramón Terrats e Iván Azón (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Nacho Pérez, Ifeanyi Ndukwe (AUT) y Karl Etta Eyong (CMR) (Levante); Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Alejandro Catena, Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Maguette Gueye (SEN), Jeaunel Belocian (FRA), Andrés García (1p), Sergio Martínez e Iker Luque (Racing de Santander); Adriá Pedrosa, Unai López, Pathe Ciss (SEN) y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE), Álvaro Carreras y Federico Valverde (URU) (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Beñat Turrientes, Carlos Soler (1p), Jon Martín y Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Manu Bueno, Juan Iglesias y Robbie Ure (ESC) (Sevilla); David Otorbi, Pepelu (1p), Aaron Mayol, Copete y Luis Rioja (Valencia); Alex Freeman (USA), Tani Oluwaseyi (NIG) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Nahuel Tenaglia (Alavés, contra el Deportivo); Pau Navarro (Villarreal, contra el Barcelona). EFE

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