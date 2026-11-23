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Madrid, 23 nov (EFE).- Las representantes de PP y Vox en el debate electoral a ocho en RTVE han llamado "cómplices" a los representantes de los partidos que apoyaron esta legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que los candidatos de PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu les han reprochado que rechazaran en el Congreso a todas las medidas de política social.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha lamentando que los cuatro candidatos de la izquierda -los cuatro varones, según ha resaltado- estuvieran presumiendo de la marcha de la economía, "como si viviéramos en Suiza", cuando hay problemas sociales "y estos señores de la izquierda llevan gobernando ocho años".

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Le ha apoyado Pepa Millán, de Vox, al añadir que "el Gobierno se ha pasado ocho años diciendo que somos la locomotora de Europa, pero ¿cómo está viviendo la gente realmente?".

Desde la izquierda, se ha criticado al PP por oponerse a las medidas de política social.

"Han votado en contra de todo porque creían que así fastidiaban al Gobierno, pero estaban fastidiando a la gente", ha resumido Patxi López, candidato del PSOE.

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Oskar Matute, de EH Bildu, ha dicho que "la derecha extrema y la extrema derecha" han votado en contra del escudo social y de todas las medidas y que "siempre buscaban un argumento" para justificarlo, mientras que Emilio Delgado, del Frente Amplio, ha recordado que PP y Vox "aplaudían" la guerra de Irán.

En el mismo sentido, Gabriel Rufián, de ERC, ha recriminado a PP y Vox que sus votaciones hayan atentado contantemente "contra la gente", y que, en cambio, se llamen a sí mismos "patriotas".

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Rufián ha añadido en ese grupo a Junts, sin que su representante, Miriam Nogueras, se haya sentido aludida, como tampoco la candidata del PNV, Maribel Vaquero.

Ambas han aprovechado para remarcar los avances sociales y económicos que sus dos partidos, a su juicio, han impulsado desde el Congreso esta legislatura. EFE

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