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Valencia, 23 nov (EFE).- El centrocampista del Levante Jon Ander Olasagasti lamentó el empate cedido ante el Elche (1-1) en el Ciutat de València y consideró que su equipo había hecho méritos suficientes para conseguir la victoria, aunque reconoció que le faltó acierto en los metros finales.

"Empezamos perdiendo, pero hemos merecido más. Nos da mucha rabia este punto porque en casa hemos sido fuertes y hemos generado ocasiones. No hemos estado acertados de cara a puerta y ha condicionado el partido", señaló Olasagasti en declaraciones a DAZN.

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El futbolista granota explicó que al equipo le había costado encontrar precisión en el último pase y en los remates durante la primera mitad. "Ese último pase o disparo nos costó más. Estamos contentos porque estamos generando ocasiones", indicó.

El Levante llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro, pero se encontró con el gol del Elche en el minuto 62, cuando Roy Revivo adelantó al conjunto ilicitano. Los locales consiguieron rescatar un punto en el tramo final gracias a Dani Requena, que estableció el definitivo 1-1 en el minuto 88.

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El empate dejó un sabor amargo en el vestuario levantinista, según reconoció Olasagasti, que puso el acento en las ocasiones generadas y en la falta de eficacia para transformar el dominio en una victoria. EFE