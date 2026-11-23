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La portavoz de Junts en el Congreso y cabeza de lista de ese partido por Barcelona, Míriam Nogueras, ha optado este lunes por hablar en catalán en el debate a ocho que ha organizado RTVE, a lo que el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, le ha respondido: "Estaría mejor dejar de votar con PP y Vox".

Desde que al inicio de la legislatura se permitió a sus señorías hablar en las lenguas cooficiales tanto en el Pleno como en las comisiones, Nogueras y sus compañeros de Junts han utilizado el catalán en cada una de sus intervenciones, así como en las ruedas de prensa y declaraciones ante la prensa.

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Y el resto de diputados han podido seguirlas gracias a la traducción simultánea que se escuchaba a través de los conocidos pinganillos, que ha suscitado todo tipo de críticas tanto del PP como de Vox. Y Nogueras no ha hecho una excepción con el debate a ocho, en el que no ha renunciado a hablar en catalán.

NOGUERAS REIVINDICA A PUIGDEMONT

Precisamente la primera intervención en el debate ha sido, por sorteo, para la la portavoz de Junts en el Congreso, quien ha asegurado que los catalanes "han puesto en evidencia a quienes se manifestaron con la derecha en contra de los catalanes" y aseguraban que llevarían al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "detenido y a la cárcel", cuando se le ha aplicado la amnistía total y se ha archivado definitivamente la causa del 'procés' nueve años después de su apertura,

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Además, ha afirmado que Cataluña ha demostrado "cómo realmente se derrota a la extrema derecha", algo que, según ha señalado, no se consigue "ni con sermones, ni con discursos, ni haciendo de predicador", en referencia a los discurso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián. "En la legislatura pasada dijimos que volveríamos a casa con la amnistía, lo hemos conseguido, y ahora dijimos que si volvemos a ser decisivos, JuntsxCat volverá a casa con los dineros", ha afirmado.

A continuación, Rufián le ha respondido, también en catalán, que hablar en esa lengua "está muy bien pero dejar de votar con el PP y Vox en contra contra la clase trabajadora catalana estaría mejor". Tras ello, ha comenzado a hablar de sus propuestas en vivienda, ya en castellano.

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