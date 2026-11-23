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Valencia, 23 nov (EFE).- El centrocampista del Elche Javi Morcillo lamentó que su equipo dejara escapar la victoria ante el Levante (1-1) en los últimos minutos del encuentro disputado este lunes en el Ciutat de València, aunque destacó la reacción del conjunto ilicitano durante la segunda parte.

"Otro partido en el que salimos jodidos porque lo teníamos ahí. Hemos remado toda la segunda parte para aguantar el resultado. Ha sido una lástima porque se nos ha acabado en las últimas jugadas", señaló Morcillo en declaraciones a DAZN tras el partido.

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El futbolista reconoció que el equipo volvió a acusar el cansancio en el tramo final, una circunstancia que, según apuntó, ya les había sucedido en anteriores encuentros. "Nos ha vuelto a pasar. Caemos un poco, ya nos pasó contra el Betis. El segundo balón, el gol y hay que quedarse con el punto", explicó.

Pese a la decepción por el empate, Morcillo quiso realzar la respuesta del Elche tras el descanso. "Me quedo con la reacción del equipo. En la segunda parte, se ha notado que hemos querido ir a por él. La entrada de Lemar se ha notado", afirmó.

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El centrocampista también pidió concentración para evitar que se repitan situaciones similares. "Son detalles y cosas de estar concentrados porque ya van varios partidos en los que se nos van los puntos", añadió.

Sobre la situación clasificatoria del conjunto ilicitano, Morcillo restó dramatismo al resultado y recordó que todavía queda mucha competición. "Es puntual. Era un día complicado en el que iba a costar ganar. Queda un mundo y esto es cuestión de puntuar", concluyó.

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El Elche se adelantó en el marcador en el minuto 62 por medio de Roy Revivo, pero el Levante rescató un punto con un tanto de Dani Requena en el minuto 88. EFE