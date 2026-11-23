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Valencia, 23 nov (EFE).- El entrenador del Elche, Martín Anselmi, lamentó este lunes el empate de su equipo ante el Levante después del gol recibido en el minuto 88, pero valoró positivamente el esfuerzo de sus jugadores, además de reconocer que el marcador “es justo”.

“Me quedo con la competitividad del equipo. Luchamos hasta el final ante un rival complejo en un escenario difícil. Ellos siempre van buscando el gol con centros y creo que el empate es justo, aunque me queda el sabor amargo de poder habernos llevado los tres puntos”, destacó Anselmi en rueda de prensa.

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Sobre la imagen del equipo, Anselmi insistió en la capacidad de competir de los jugadores: “Yo veo la identidad que quiero ver. No nos rendimos y te pueden empatar un partido porque esto es fútbol, pero también pudimos haber ganado. Tenemos que corregir muchas cosas para no sufrir tanto, aunque ya nos pasó contra el Rayo Vallecano y liquidamos el partido”.

“Podemos hablar de resultados, pero no sobre qué juega el Elche. Hay que entender que, cuando se juega de visitante, el rival tiene momentos de empuje y de dominarte. Hay que saber estar, supimos estar y también nos pusimos con ventaja”, insistió.

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El técnico argentino también reconoció que Thomas Lemar, que entró en la segunda parte, tuvo que ser sustituido por lesión: “Es prematuro hablar de qué grado de lesión tiene, pero sí está lesionado. Sintió un pinchazo en el isquiotibial y por eso pidió el cambio”. EFE

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