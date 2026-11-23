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La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha sido la primera dirigente en llegar a las instalaciones de RTVE para participar en el debate con ocho formaciones políticas que organiza el ente público para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La también cabeza de lista del PNV al Congreso por Guipúzcoa ha llegado pasadas las 20:50 horas a las instalaciones de RTVE, donde ha sido recibida por el presidente de la corporación, José Pablo López, y por otros directivos del ente público.

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Maribel Vaquero ha dicho que acude a este debate "con ánimo y con fuerza" para defender a Euskadi.

El debate de este lunes está organizado por RTVE y participan los portavoces de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso el lunes 23 de noviembre: PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, EH Bildu y PNV.

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Comenzará a las 22.00 horas de este lunes y estará moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en La 1, el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Los participantes serán Ester Muñoz (Grupo Parlamentario Popular), Patxi López (Grupo Parlamentario Socialista), Pepa Millán (Grupo Parlamentario VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (Grupo Parlamentario Republicano), Míriam Nogueras (Grupo Parlamentario Junts Per Catalunya), Oskar Matute (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) y Maribel Vaquero (Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV).

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El debate durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía.

Los bloques serán Vivienda y estado del bienestar; el segundo, Economía, empleo e infraestructuras; y el tercero, Clima sociopolítico y pactos. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo.

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