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Valencia, 23 nov (EFE).- El entrenador del Levante UD, Luis Castro, ensalzó este lunes el trabajo de su equipo en el partido que terminó empatando a uno ante el Elche con un gol de Dani Requena en el minuto 88 y dijo que, según él, el conjunto ‘granota’ mereció haberse llevado los tres puntos.

“No es fácil que haya justicia en el fútbol. Si hoy había un ganador, ese éramos nosotros. Terminamos con más remates y podríamos haber hecho mucho más daño. Si ante el Celta dije que el punto era bueno porque ellos fueron mejores, hoy digo que el punto es malo porque merecíamos ganar”, explicó en rueda de prensa.

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Preguntado por la actuación del árbitro Francisco José Hernández Maeso, muy criticado por la afición del Levante, Castro ironizó para evitar responder: “No puedo hablar, pero ya me han preguntado cuatro veces, no sé por qué”.

El portugués también habló sobre los laterales Jeremy Toljan y Manu Sánchez, quienes abandonaron el partido por lesión: “Vamos a hacerle pruebas este martes a Manu, pero es una acción en la que va con mucha velocidad y al desequilibrarse se hace daño en la rodilla”.

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“Toljan estaba haciendo quizás el mejor partido de este año y ha tenido un dolor muscular. Esperamos que no sea nada grave. También le vamos a hacer pruebas, pero creo que no estará para el partido ante el Racing”, concluyó. EFE

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