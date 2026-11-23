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(Añade a las informaciones previas dos cayucos más en El Hierro y actualiza los recuentos de tierra de Tenerife: no son dos grupos de 150 personas cada uno como se informó inicialmente, sino uno de 96 y otro de 84)

La Restinga (El Hierro), 23 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes seis cayucos en El Hierro y otros dos en Tenerife con 815 inmigrantes a bordo, entre ellos 73 mujeres y 48 menores, según los recuentos recopilados por EFE de los servicios de emergencia que los han atendido en tierra.

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La primera de las embarcaciones llegó a El Hierro sobre las 0:45 horas acompañado por la Salvamar Navia, tras haber sido detectada por el radar de vigilancia costera a unos 22 kilómetros.

A bordo viajaban 64 personas originarias de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, entre ellas cuatro mujeres y dos menores.

Este grupo de inmigrantes manifestó a las asistencias sanitarias en el muelle que habían salido desde la localidad de Saint Louis (norte de Senegal) hace seis días.

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Ya por la mañana, sobre las 8:00 horas, entraba en el muelle de La Restinga con la Salvamar Ácrux un segundo cayuco con 88 personas, entre ellas ocho mujeres y dos menores.

Se trata de un grupo de ciudadanos senegaleses y guineanos que aseguraron haber salido desde Dakar hacía ocho días.

Los otros dos cayucos en lo que va de día en El Hierro llegaron casi seguidos, a las 8:25 y a las 9:00, ambos procedentes de Gambia.

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Uno de ellos transportaba a 129 personas, incluidos ocho mujeres y quince menores, que habían salido de Tanji hace cinco días. Son nacionales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry y Guinea Bissau.

En el otro iban 152 personas, entre ellas 29 mujeres y diez menores. Son nacionales de Senegal, Gambia y Guinea Conakry que partieron hacia Canarias hace seis días, también desde Tanji.

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Mientras tanto, en Tenerife, las salvamares Alpheratz y Mízar acompañaron al muelle de Los Cristianos a dos cayucos localizados ya a punto de alcanzar la costa de Granadilla de Abona.

El primero de ellos llevaba a bordo a 96 personas, entre ellas seis mujeres y cuatro niños, y el segundo a 84, cifra que incluye a trece féminas. Por el momento, no se ha informado sobre sus nacionalidades ni sobre su punto de partida.

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Ya por la tarde, sobre las 14:50 horas, entraba en el puerto de La Restinga otro cayuco procedente de Tanji (Gambia), el quinto del día en El Hierro.

A bordo viajaban 153 personas, entre ellas trece menores y 26 mujeres, dos de ellas embarazadas.

Y a las 17:05 llegaba al mismo muelle la sexta embarcación del lunes en El Hierro: un cayuco con 49 personas a bordo, entre ellas dos adolescentes de 15 y 14 años.

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Se trataba de un grupo de ciudadanos de Gambia que habían salido hacia Canarias desde Gunjur, en su país, hace siete días.

Tras cinco días de paréntesis sin ninguna llegada, este fin de semana fueron rescatadas en El Hierro siete embarcaciones, con un total de 429 personas a bordo. EFE

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(Foto) (Vídeo)