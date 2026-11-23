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Madrid, 23 nov (EFE).- Los portavoces parlamentarios de PSOE, Frente Amplio, ERC y EH Bildu han acusado este martes a PP y Vox de "sembrar el odio" en España ante sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "construir un muro contra la mitad de los españoles" y generar un clima de "crispación y división".

Durante el debate a ocho que ha enfrentado a los portavoces de los grupos parlamentarios en RTVE, la representante del PP, Ester Muñoz, ha preguntado al de EH Bildu, Óscar Matute, si mañana le iba a mandar a sus "cachorros" cuando visite el País Vasco.

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Muñoz ha recordado que el candidato popular por Guipúzcoa Jon Echevarria fue "amenazado e incluso violentado por los cachorros de Bildu" y "afiliados" del PSOE -ha añadido- también le "amenazaron".

"Yo no tengo cachorros, yo las ideas las combato pero respeto a las personas", ha contestado Matute.

"El día 29 también se vota en defensa propia", ha proclamado por su parte el portavoz del PSOE, Patxi López, quien ha acusado a PP y Vox de tener como único objetivo "destruir" a los socialistas.

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Ha añadido que han utilizado "todas las artes posibles", lanzado "discursos de odio" y todo eso lo que ha hecho ha sido "alimentar a la bestia", que -ha avisado- ya "está aquí y desfiló el otro día por las calles de Madrid, ensalzando a Franco".

La derecha "lleva años envenenando la convivencia" en España, ha agregado por su parte el candidato de Frente Amplio, Emilio Delgado.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha abogado por un gobierno del PSOE "presionado, tutelado y vigilado" como han hecho -ha dicho- las izquierdas.

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Ha agregado que la alternancia es sana, "pero lo que viene -ha dicho- es muy duro, porque lo de esta gente es durísimo y donde no llegue el PP estará Vox y también Junts, aunque parezca mentira".

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha rebatido las críticas a su formación. "Se han pasado toda la campaña diciendo que nosotros damos miedo, pero lo que realmente da miedo a la gente es lo que ya han hecho todos ustedes juntos", ha dicho.

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Se ha referido a EH Bildu como "el brazo político de ETA" y ha espetado a Patxi López que le debería "dar vergüenza" que su Gobierno haya cambiado "presos por presupuestos" y que se viajara a Waterloo "para hacernos a todos los españoles pagar el peaje de los siete votos" de Junts.

"A ustedes lo único que les interesa es promover la violencia y el estallido social como están buscando en Ceuta", ha apostillado.

Desde Junts, su portavoz, Miriam Nogueras, ha asegurado que su formación volverá a ser decisiva para "frenar a la extrema derecha" y la "decadencia" del Gobierno de Pedro Sánchez y de Salvador Illa en Cataluña, al tiempo que ha reivindicado a su partido como el único que defiende a los catalanes.

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Por último, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha asegurado que en Euskadi hay diálogo, estabilidad, presupuesto y no existe el "guirigay que vemos aquí". EFE

(foto) (vídeo)