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Madrid, 23 nov (EFE).- La Guardia Civil ha premiado a los agentes del cuerpo que participaron en el dispositivo desplegado para socorrer a los heridos del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, en la categoría de Servicios Humanitarios.

La Guardia Civil ha entregado este lunes los premios del cuerpo del año 2026 en varias categorías, en las que se recompensan actuaciones relevantes de componentes del cuerpo, así como a quienes han contribuido, desde fuera, a la difusión de los valores de la institución.

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En concreto, la Guardia Civil reconoce a los efectivos de Seguridad Ciudadana y de la Agrupación de Tráfico que consiguieron despejar el único camino posible de acceso al lugar del choque de trenes y que abrieron un servicio para evacuar a los ilesos en autobuses.

En la categoría de Servicios Humanitarios, el cuerpo también ha premiado al servicio de criminalística y a los agentes por su actuación en el incendio de Los Gallardos, en Almería, ocurrido el mes de julio y en el que murieron quince personas.

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El servicio marítimo de Castellón también ha recibido un premio en Servicios Humanitarios por socorrer a los tres tripulantes de un pesquero a ocho millas náuticas de la localidad de Oropesa del Mar que había sufrido un incendio en alta mar.

Una guardia en prácticas en Tarazona (Zaragoza) ha recibido además otro premio en esta categoría por ayudar en un parto repentino en plena carretera.

El contingente de la Guardia Civil que forma parte de la Brigada en el Líbano que participa en la misión de Naciones Unidas en el Líbano ha recibido el premio Hermandad de Guardias Civiles Honorarios.

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El premio Fundación Guardia Civil 2026 ha recaído en el escritor y guionista Agustín Martínez, creador de la serie de televisión 'La Caza', por haber convertido la serie en "un referente de ficción de calidad que sitúa a la Guardia Civil en el centro de la trama, mostrando con rigor y realismo el trabajo diario que realiza".

En la categoría de premios periodísticos, los galardonados han sido el periodista de 'El Periódico' Juanjo Fernández, el periodista Eneko Carazo, de Televisión Española, y la periodista Karina Requena, de Onda Cero Albacete.

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En relato corto, el ganador ha sido el guardia Carlos Rodríguez, por su obra "Donde termina la tormenta", publicada en la Revista Guardia Civil.

En su discurso, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha puesto en valor el espíritu de estos premios, que están unidos "por un mismo propósito, el bien común".

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Además, ha apuntado que todas las catástrofes ocurridas en España en el año 2026 "han tenido al lado a la Guardia Civil", en referencia a los agentes del cuerpo premiados. EFE