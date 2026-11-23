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María Alonso

Granada, 23 nov (EFE).- El actor José Coronado considera que es fundamental afrontar la vida con más sentido del humor, especialmente en un momento en el que, a su juicio, la sociedad está cada vez más enfadada y polarizada.

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"Creo que tomarse la vida con más sentido del humor es un consejo para cualquiera, pero sobre todo en los tiempos que corren ahora, en los que cada vez la gente está más enfadada y polarizada y salta por cualquier cosa", ha afirmado este lunes en una entrevista con EFE antes de recibir el premio Lorca de Honor.

Después de cuatro décadas de carrera, dos Goya y más de un centenar de personajes a sus espaldas, Coronado (Madrid, 1957) destaca que su trabajo le ha enseñado, por encima de todo, a ser más tolerante.

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Meterse en la piel de otras personas hace más sencillo, desde su punto de vista, comprender mejor sus razones, incluso cuando son muy distintas a las de uno.

"Muchas veces hay una cerrazón en que solo lo mío es lo bueno. Pero el vivir tantas vidas te da esa capacidad de tolerar y de respetar que otro es diferente que tú y que no por eso ni tú eres mejor ni peor que él", reflexiona.

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Aunque el protagonista de películas como 'No habrá paz para los malvados' (2011) y de series como 'Vivir sin permiso' (2018-2020) o 'Entrevías' (2022-2024) ha interpretado con frecuencia a policías, investigadores y empresarios poderosos, reconoce que en este momento de su vida le gustaría hacer comedia.

Considera que, aunque es uno de los géneros más difíciles, también es de los más gratificantes para los actores. "Te ríes mucho rodando cuando es un género de comedia", afirma.

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También comenta que tiene "muchas ganas" de volver a hacer teatro, una disciplina que considera fundamental para cualquier actor.

Recuerda que fue sobre las tablas donde comenzó su trayectoria interpretativa y, aunque lleva unos siete años sin subirse a un escenario, espera volver a hacerlo.

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En concreto, detalla que le gustaría interpretar alguna obra de Shakespeare y, sobre todo, ponerse en la piel del rey Lear, un personaje para el que, bromea, ya va "teniendo edad".

Coronado llegó a la interpretación con cerca de 30 años, después de estudiar algunos cursos de Medicina y de Derecho. Cuenta, también, que tuvo negocios de hostelería, una agencia de viajes y otra de modelos antes de encontrar su sitio en el mundo audiovisual.

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"Me encontré por casualidad este oficio y dije: 'Buah, ¿me dejáis estar aquí?, ¿puedo?'", recuerda. Cuatro décadas después, asegura que no puede "más que dar las gracias" por la vida que ha llevado.

Preguntado sobre la vocación, cree que no siempre es imprescindible tenerla clara desde el principio y que el azar desempeña un papel importante tanto en esta profesión como en la vida.

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"Yo creo que el azar en esta profesión y en la vida en general juega una parte muy grande. Yo creo que lo mejor siempre es tener una capacidad de asumir donde estás, asimilarlo y adaptarte a lo que te haya tocado vivir", subraya.

Coronado comenta que el Premio Lorca de Honor, que han recibido también intérpretes como Marisa Paredes o Antonio Resines, tiene para él un significado especial.

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Detalla que su primer trabajo como actor fue con 'El público', de Federico García Lorca, una obra que recuerda como "supertransgresora y llena de poesía y de libertad".

Cuenta que su relación con el universo lorquiano continuó años después con el rodaje de 'Muerte en Granada', una película sobre la vida y muerte del poeta, en la que interpretó a Luis Rosales.

Así, concluye que recoger ahora este galardón en la tierra del autor que marcó su debut supone un reconocimiento muy significativo en un momento en el que, a pesar de llevar más de 40 años de carrera, continúa ilusionándose con cada nuevo guión "como el primer día". EFE

(foto) (vídeo)