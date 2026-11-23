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ELECCIONES GENERALES

Los candidatos redoblan sus esfuerzos para captar apoyos para el 29N

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Madrid (EFE).- En la recta final de la campaña electoral los candidatos redoblan sus esfuerzos por captar apoyos antes del 29N con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona un día después de que el Tribunal Supremo haya aplicado la amnistía a Carles Puigdemont, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Alicante.

Por la noche, se celebrará un debate cara a cara sobre vivienda en La Sexta, entre la candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol.

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IMPUESTO BANCA

El Gobierno aprueba hoy la prórroga del impuesto bancario para el ejercicio 2027

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la prórroga del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras para el ejercicio 2027, una medida con la que el Gobierno espera recaudar 1.400 millones de euros.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado la extensión del impuesto y añadió que la recaudación se destinaría a políticas de vivienda, como construir vivienda protegida, ofrecer bonificaciones fiscales a los inquilinos o rehabilitar inmuebles.El impuesto se creó a finales de 2024 en el marco del paquete fiscal del Gobierno para sustituir al extinto gravamen temporal extraordinario de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que en 2023 y 2024 gravó el margen de intermediación bancaria (referido a los resultados de 2022 y 2023, respectivamente).

INMIGRACIÓN CANARIAS

El Gobierno vuelve a reunirse con Clavijo para abordar la situación migratoria en Canarias

Madrid (EFE).- El Gobierno acoge este martes, por tercera semana consecutiva, una nueva Comisión Interministerial de Inmigración, en la que abordará junto al presidente canario, Fernando Clavijo, el recrudecimiento del aumento de llegadas irregulares al archipiélago.

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Canarias ha recibido a 12.967 personas a bordo de 130 embarcaciones en los días transcurridos de este mes de noviembre, según informó el Gobierno canario el lunes, cuando puso énfasis en que la situación es "muy complicada" especialmente en la isla de El Hierro, que ha recibido 109 del total de embarcaciones.

CASO LEIRE

La miembro de un clan aclara en el caso Leire si le pidieron actuar contra la juez Biedma

Madrid (EFE).- Cintia Rocho, presunta integrante del clan de narcotráfico de los Rocho, comparece por videoconferencia en el caso Leire para aclarar si un juez expulsado de la carrera y ahora investigado le pidió actuar contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado este martes como testigo a esta mujer a petición de la propia magistrada, personada como perjudicada en esta causa, en la que se investigan presuntas maniobras para boicotear procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno, entre ellos el de David Sánchez.

EDUCACIÓN INFANTIL

El Gobierno aprueba bajar las ratios de infantil con 4 bebés de menos de un año por aula

Madrid (EFE).- El Gobierno aprueba este martes bajar las ratios en los dos ciclos de Infantil, pero sobre todo en las aulas de 0 a 3 años, donde fijará un tope de 4 bebés de menos de un año por educadora para entrar en vigor a partir del próximo curso 2027-2028.

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Cinco días antes de las elecciones generales del próximo domingo, el Gobierno da apoyo a una de las principales reivindicaciones de las educadoras infantiles, que en Madrid permanecen en huelga desde el 7 de abril y que protagonizaron una gran manifestación estatal el 23 de mayo.

EL TIEMPO

Este martes, precipitaciones en casi toda España y nevadas en montañas del centro y el norte

Madrid (EFE).- Este martes, la llegada de un frente atlántico provocará una situación de inestabilidad en la mayor parte de España, protagonizada por lluvias en la mayor parte del país y nevadas en las montañas del centro y del norte.

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Las precipitaciones, que avanzarán de oeste a este, serán más fuertes y persistentes en el extremo occidental de Galicia, mientras que las nevadas podrían dejar acumulados significativos en el oeste de la cordillera Cantábrica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

EFE

fp