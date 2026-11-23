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Madrid, 23 nov (EFE).- Una veintena de exministros de los ejecutivos que formó José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011 han publicado este lunes un escrito para mostrar apoyo al PSOE "que hoy representa Pedro Sánchez" ante la "encrucijada" de las elecciones del próximo domingo y el "riesgo" de que "la extrema derecha puede entrar en el Gobierno".

José Bono, Ramón Jáuregui, Elena Espinosa, Miguel Sebastián, José Blanco, Rosa Aguilar y Trinidad Jiménez son algunos de los firmantes del documento, al que ha tenido acceso EFE este lunes.

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Con este apoyo público durante la campaña electoral, siguen la estela de otro escrito publicado el sábado pasado por exministros de la época de Felipe González como Javier Solana, José María Maravall, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga y Narcís Serra, además de la primera esposa de González, Carmen Romero.

"Con el PSOE, con Pedro Sánchez" es el título del documento, en el que exponen que "España se encuentra en una encrucijada que marcará el rumbo del país durante generaciones", ya que "no son unas elecciones más", al estar en juego el modelo de sociedad y los valores democráticos y no solo una mayoría parlamentaria.

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Añaden que no ignoran los errores que se hayan podido cometer en los gobiernos dirigidos por Sánchez, pero que lo verdaderamente importante es que "está en riesgo el futuro de los derechos sociales, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la cohesión territorial, la memoria democrática y la protección de quienes más necesitan el amparo de los poderes públicos".

Peligran también la contribución española a Europa y al multilateralismo, por lo que dan su apoyo al proyecto de Sánchez, que "aspira al futuro" y no a "reproducir lo peor de nuestro pasado", como temen que ocurriría si la extrema derecha entra en el Gobierno.

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Son también firmantes Leire Pajín, Magdalena Álvarez, Miguel Ángel Moratinos, José Montilla, Antonio Camacho, Jesús Caldera, Mercedes Cabrera, Beatriz Corredor, Mariano Fernández-Bermejo, Juan Fernando López-Aguilar, Manuel Chaves, Valeriano Gómez y Joan Clos. EFE