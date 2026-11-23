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Redacción Deportes, 23 nov (EFE).- Las selecciones de España, Italia y Mali se aseguraron este lunes su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Catar tras ganar a Fiyi (15-0), Costa de Marfil (2-1) y Bélgica (2-1), respectivamente.

España firmó este lunes la mayor goleada de su historia en un Mundial sub-17 de fútbol masculino al aplastar a Fiyi por 15-0 en la segunda victoria hispana en el campeonato, en la que el extremo de UD Las Palmas Rafa Cruz, con cinco tantos, también batió la marca de máximo goleador en un encuentro.

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El récord de la Rojita estaba en 13-0 frente a Nueva Zelanda en 1997, pero los de David Cubillo elevaron el listón en un encuentro que fue un monólogo de principio a fin y que supuso un tormento para el combinado fiyiano, que en la primera jornada ya encajó un 6-0 a manos de Marruecos.

España se quedó a un tanto de igualar el récord total de goles en un mismo encuentro, conseguido por Marruecos en el Mundial del pasado año ante Nueva Caledonia.

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Italia sumó su segunda victoria en dos partidos y se aseguró su pase a los dieciseisavos de final. Diego Perillo marcó la pauta al enviar el balón al fondo de la red en el minuto 22, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, los 'Azzurrini' se adelantaron en el marcador seis minutos más tarde, cuando Francesco Gasparello marcó tras un rebote. Francesco Olivieri amplió la ventaja con un tiro libre con efecto en la segunda parte.

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Harafat Diabate marcó un penalti en el último suspiro del tiempo de descuento para Costa de Marfil.

También selló el pase Mali, en su caso tras remontar ante Bélgica. Niels Filippo adelantó a los europeos al principio del partido, pero Malí empató el marcador apenas cinco minutos después gracias a un disparo desde lejos de Djigui Koita.

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Los malienses se aseguraron la victoria a mitad de la segunda parte gracias a un tanto de Yaya Niang con un disparo que se coló por la escuadra.

Además, Ibrahima Konte marcó el mejor gol de la jornada en la goleada 9-0 de Senegal a Cuba.

Ibrahima Dione abrió el marcador antes de que Mouhamed Faye sumara un segundo gol. Sidy Ndiaye, Sega Mbodji y otro tanto de Dione dieron a los africanos una ventaja de 5-0 al descanso. A continuación, Konte se deshizo de cuatro jugadores para marcar un espectacular gol en solitario, y Mbodji, El Hadji Sow y Maurice Biaye ampliaron el marcador hasta el 9-0. EFE

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