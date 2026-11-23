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Madrid, 23 nov (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación del permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho, padre, madre o hijo a diez días laborables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este lunes en su cuenta de X una carta firmada por él y por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la que anuncian la aprobación de este real decreto ley. EFE

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