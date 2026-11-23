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Valencia, 23 nov (EFE).- La titularidad de los delanteros del Elche Fer Niño y Osorio son las principales novedades del duelo que enfrenta a los ilicitanos con el Levante este lunes en el Ciutat de València en la jornada 13 de LaLiga EA Sports.

El técnico del Elche, Martín Anselmi, apuesta por los dos arietes y por un cambio de sistema con cuatro centrocampistas y otros cuatro defensas, que rompe con el 4-3-3 que escogió en la anterior jornada ante el Real Betis.

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Por su parte, el entrenador del Levante, Luís Castro, introduce hasta cuatro cambios con dos de ellos en la zona defensiva. El central Adrián de la Fuente ‘Dela’ y el lateral Manu Sánchez regresan a la titularidad en detrimento de Ndukwe y Nacho Pérez. Las otras dos novedades del once son Oriol Rey e Iván Romero, que sustituyen a Hugo Sotelo y a Etta Eyong, respectivamente.

Castro ha elegido como titulares a Ryan; Toljan, Mandi, Dela, Sánchez; Olasagasti, Rey, Requena; Brugué, Romero y Fernández.

Anselmi ha escogido un once formado por Dituro, Sangaré, Chust, Redondo, Revivo; Cepeda, Morcillo, Villar, Valera; Osorio y Niño. EFE

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