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México, 23 nov (EFE).- El América que entrena el uruguayo Guillermo Almada abrirá este miércoles los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura del fútbol mexicano con su visita al Monterrey que dirige el argentino Matías Almeyda.

Las Águilas, que terminaron la primera fase en medio de una crisis de cuatro partidos sin ganar, acabaron en la tercera posición y se medirán con los Rayados, sextos, que consiguieron su clasificación en la última jornada.

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Tras las goleadas que el América obtuvo de manera consecutiva por 5-3 sobre el León en la duodécima jornada y por 5-2 sobre el Atlas en la decimotercera, el equipo sufrió un bajón de rendimiento que lo llevó a sumar dos empates y dos derrotas en el cierre de la competición.

Ante la baja de nivel, y a pesar de la irregularidad mostrada por el Monterrey, la serie luce pareja sin un claro favorito.

Los Rayados cumplirán la visita el próximo sábado en el Estadio Azteca.

También el miércoles, el Atlas del argentino Hernán Crespo, una de las sorpresas del torneo, que concluyó en el cuarto escalón, irá a la casa del Toluca.

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Los Diablos Rojos, que acabaron quintos, buscarán encontrar su mejor versión ante unos rojinegros que tendrán que devolver la visita el próximo sábado.

El jueves, el campeón Cruz Azul, segundo, iniciará la defensa de su título en su visita al León, que fue sexto en la primera fase. El duelo de vuelta será el próximo domingo.

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La Máquina, que sólo perdió uno de sus últimos ocho compromisos, es favorita para avanzar a la semifinal.

El mismo día, el Guadalajara, que acabó como líder, jugará en la ida de los cuartos de final en casa del Pachuca, que tiene al venezolano Salomón Rondón, máximo goleador del Apertura, como la gran amenaza a detener.

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En la vuelta, los Tuzos visitarán a las Chivas el domingo.

- Partidos de ida de cuartos de final del Apertura mexicano:

25.11: Toluca-Atlas y Monterrey-América.

26.11: Pachuca-Guadalajara y León Cruz Azul.

Partidos de vuelta:

28.11: Atlas-Toluca y América-Monterrey.

29.11: Guadalajara-Pachuca y Cruz Azul-León. EFE