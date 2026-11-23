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Cáceres, 23 nov (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha cifrado en hasta 3.000 euros anuales el ahorro que pueden conseguir los inquilinos con las medidas de vivienda aprobadas por el Ejecutivo, entre ellas la prórroga de dos años de los contratos de alquiler y las deducciones fiscales contempladas para los arrendatarios.

Durante un acto público celebrado en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres este lunes, junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, Cuerpo ha defendido que estas medidas aportan estabilidad a los inquilinos y evitan que tengan que afrontar los incrementos de precio que supone buscar otra vivienda al finalizar un contrato.

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Según ha explicado, cambiarse a un piso de características similares y en el mismo barrio puede resultar hasta un 15 % más caro, con un sobrecoste de entre 500 y 1.500 euros, dependiendo de la localidad.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha añadido que el decreto contempla una deducción del 10 % en el IRPF para los inquilinos, que puede representar un ahorro superior a los 1.000 euros anuales.

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En conjunto, ha situado en hasta 3.000 euros el ahorro que pueden alcanzar los beneficiarios de estas medidas.

Cuerpo también ha defendido los incentivos fiscales para los pequeños propietarios que reduzcan el precio del alquiler, al asegurar que una rebaja del 5 % puede permitirles obtener más ingresos que si subieran la renta: "Alquilar bien sale a cuenta al inquilino y al pequeño propietario".

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En materia de emancipación juvenil, Cuerpo ha reivindicado la subida del 75 % del salario mínimo interprofesional (SMI) durante los gobiernos de Pedro Sánchez y ha señalado a los jóvenes y las mujeres como los principales beneficiarios de este incremento al concentrarse ambos colectivos en mayor medida en los sectores con salarios más bajos.

Ha defendido que Extremadura debe generar oportunidades laborales para que los jóvenes puedan quedarse en la región si así lo desean, con empleos acordes a su formación y remuneraciones adecuadas.

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Para ello, ha apostado por aprovechar el potencial de las energías renovables para atraer inversiones industriales y crear empleo cualificado.

Ha citado la fábrica de baterías eléctricas en Navalmoral de la Mata, con una inversión prevista de 1.000 millones de euros, y la de diamantes sintéticos en Trujillo. Cuerpo ha destacado que estas iniciativas pueden generar empleo no solo en las propias instalaciones, sino también en las actividades y empresas auxiliares que se desarrollen a su alrededor.

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En este contexto, ha reivindicado la visión del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido en 2025, al afirmar que “este tipo de apuestas, Guillermo ya las vio”.

El vicepresidente ha advertido de que es más fácil destruir que construir estas oportunidades y ha defendido una Extremadura “líder en energía, líder en industria y líder en empleo cualificado”. EFE

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(foto)