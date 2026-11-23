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Málaga, 23 nov (EFE).- El Andalucía Costa del Sol/Abierto de España, que cierra la temporada del Circuito Europeo femenino, el 'Ladies European Tour' (LET), convertirá desde este jueves a Mijas (Málaga) en el epicentro del golf continental en La Cala Resort, con la sudafricana Casandra Alexander, la española Ana Peláez y la inglesa Mimi Rhodes como grandes atractivos.

El campo Europa de ese complejo malagueño acogerá durante cuatro jornadas, hasta el próximo domingo, la última cita del calendario 2026 del LET, un torneo que fue presentado este lunes con la presencia de la malagueña Ana Peláez, quien hace dos semanas logró en China su segundo título del circuito tras su triunfo en Madrid en 2022.

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"Es un regalo poder venir aquí", afirmó Peláez, de 28 años y actual número 16 del circuito europeo, quien recordó, en ese sentido, una conversación que tuvo en Taiwán con una compañera del LET que le hizo reparar en lo que supone que pueda disputar en su tierra el torneo que clausurará la temporada.

La jugadora malagueña agradeció el apoyo de todos los que hacen posible organizar el Andalucía Costa del Sol/Abierto de España y deseó que "dure muchos años más" para que alguna de las niñas que la vean jugar esta semana pueda algún día "vivir la misma experiencia".

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Junto a Peláez, cabeza de cartel de las catorce españolas inscritas entre las 75 participantes de 27 países, destacan la sudafricana Alexander, quien, tras tres triunfos, lidera la Orden de Mérito y tiene ya asegurado ese galardón; la canadiense Anna Huang, segunda en esa lista; la inglesa Mimi Rhodes, debutante este año en la Solheim Cup y que ha completado su primera temporada en el LPGA Tour; o la neerlandesa Anne van Dam, bicampeona de este torneo.

En su presentación, el secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Lara, subrayó que la industria del golf en la región, con más de 700.000 turistas anuales, 45.000 empleos entre directos e indirectos y más de 5.000 millones de euros de impacto total, "genera un importante valor económico" en esta comunidad.

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Además, añadió, "contribuye a reducir la estacionalidad y tiene una enorme capacidad para dinamizar otros sectores", ya que, de cada 10 euros que gasta un turista de golf, "alrededor de 8,5 benefician a otras actividades".

El director del torneo, Joao Pinto, destacó el buen estado de los greenes, calles y tees a pocos días del inicio de la competición, y recordó que vio a Ana Peláez ganar tanto en Madrid, hace cuatro años, como en China recientemente para desearle suerte en Mijas, ya que "no hay dos sin tres".

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La consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Esperanza González, resaltó que Málaga tiene "más de 70 campos de golf", un deporte clave para "desestacionalizar el turismo", mientras que la alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, agradeció la colaboración público-privada que ha permitido acoger la competición a esta localidad.

El presidente de la Real Federación Andaluza de Golf, Pablo Mansilla, valoró, por su parte, la trayectoria de Andalucía y de la Costa del Sol como sedes habituales del torneo, que alcanza su vigésima cuarta edición y contará con una gran cobertura mediática, con tres horas de emisión en directo cada día, de 14.00 a 17.00 horas. EFE

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jrl/cc/ism