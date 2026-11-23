Guardar

Madrid, 24 nov (EFE).- Amnistía Internacional (AI) señala al menos 57 "retrocesos en derechos humanos" en las propuestas de los programas electorales del Partido Popular y Vox en relación a la migración, la vivienda o los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, "manifiestamente contrarias a los estándares del derecho internacional".

La ONG alerta en un informe, difundido este martes, de que algunas medidas de estos partidos suponen "un riesgo real de vulneración de los derechos humanos" en España, mientras que advierte de "ausencias" en las propuestas del PSOE, Frente Amplio (FA) y Podemos en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

PUBLICIDAD

En primer lugar, Amnistía señala que PP y Vox suscitan la mayor parte de las preocupaciones en relación al derecho a la vivienda: ambos partidos prometen derogar la Ley de Vivienda, eliminando zonas tensionadas y el índice de precios de referencia, "las principales herramientas para garantizar alquileres asequibles", opina AI.

Vox defiende la "prioridad nacional" en el acceso a vivienda protegida y ayudas al alquiler. Plantea prohibir el alquiler a personas en situación irregular y exigir la residencia legal para firmar contratos y empadronarse, medidas que, según AI, favorecen la "infravivienda y la exclusión".

PUBLICIDAD

Por otro lado, el informe señala que el PP y PSOE coinciden en su preocupación por la ocupación de viviendas, "pero sin tener en cuenta los derechos humanos", como explicitan los socialistas al impulsar los juicio rápidos y desalojos.

Y añade "dos grandes ausencias" en los programas de Frente Amplio y Podemos: el primero no contempla medidas para los asentamientos informales y el segundo no blinda la vivienda en la Constitución.

PUBLICIDAD

PP y Vox presentan medidas "que profundizan retrocesos en derechos humanos", según la ONG, que cita que el PP defiende las devoluciones rápidas, las readmisiones por Marruecos y el refuerzo fronterizo, además de priorizar el retorno de menores no acompañados.

AI subraya que Vox plantea la expulsión inmediata de personas en situación irregular, incluidos menores y solicitantes de asilo, y califica de "invasores" a migrantes y refugiados. Además, propone retirar las ayudas a las ONG que colaboren con el "efecto llamada", con el lema "Ni un euro".

PUBLICIDAD

Amnistía valora el compromiso del PP con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero alerta de medidas "potencialmente discriminatorias", como la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, que comparte con Vox.

Además -prosigue- no garantiza el acceso al aborto en la sanidad pública y propone trasladar la protección de las mujeres al Ministerio del Interior, suprimiendo el de Igualdad.

PUBLICIDAD

Vox plantea restringir el derecho al aborto bajo la premisa de "defender la vida desde su concepción" y derogar las leyes que, a su juicio, "han criminalizado a los hombres", al tiempo que cuestiona la existencia de la violencia de género.

Sobre derechos LGTBIQ+, la ONG subraya que Vox no incluye propuestas para su protección, mientras que el PP, pese a contemplar medidas contra la LGBTIfobia, quiere revisar la ley trans, eliminar la autodeterminación registral del sexo y establecer el sexo biológico como criterio en el deporte femenino.

PUBLICIDAD

AI advierte de que el PSOE no concreta cómo garantizar el uso proporcional de la fuerza policial ni eliminar delitos que limitan la libertad de expresión.

El informe advierte de que Vox no recoge medidas sobre Palestina, y el PP pide proteger a la población civil de Gaza, pero no menciona la palabra "genocidio" y presenta a Israel como "socio clave" de España. EFE

PUBLICIDAD