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Toledo, 23 nov (EFE).- El juez titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarrobledo (Albacete) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre de 46 años acusado de matar a una mujer en esta localidad albaceteña.

Al detenido se le imputa de forma provisional ser el presunto autor de un delito de homicidio, que se tendrá que concretar a lo largo de la investigación judicial, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

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Asimismo, ha indicado que en este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos, así como que el procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como un asesinato machista la muerte de Elena, de 37 años, el pasado 19 de noviembre, que se convierte en el cuarto crimen mortal de violencia de género en este 2026 en Castilla-La Mancha.

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Con la de Villarrobledo son ya 47 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2026, y 1.388 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse datos oficiales.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

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En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.

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Estos recursos pueden ser utilizados tanto por las víctimas como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. EFE