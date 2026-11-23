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Redacción deportes, 23 nov (EFE).- El Barça dio un paso de gigante hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones tras imponerse este lunes a domicilio al débil Olmissum croata (1-5), en un encuentro que dominó desde el inicio y en el que Catela, con un doblete, Adolfo, Antonio Pérez y Pito firmaron los tantos visitantes.

La nota negativa para el conjunto azulgrana fue el percance físico de Pito, que tuvo que abandonar la pista a poco más de siete minutos del final tras hacerse daño en la rodilla izquierda. El internacional brasileño ya no regresó al parqué y siguió los últimos minutos desde el banquillo, con hielo en la zona afectada.

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El estado del pívot azulgrana queda así como una de las incógnitas de cara al partido de vuelta, que se disputará el próximo 4 de diciembre en el Palau Blaugrana.

El conjunto azulgrana partía como favorito y no tardó en demostrarlo sobre la pista. Sin tiempo para tantear al rival, Adolfo abrió el marcador con un potente disparo lejano cuando apenas se había cumplido el primer minuto (0-1, min. 1). Dos minutos después, Antonio dobló la ventaja al culminar un pase de la muerte de Pito (0-2, min. 3).

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El Barça siguió a lo suyo y antes del descanso ya había dejado el partido visto para sentencia. Pito firmó el tercero con un giro marca de la casa, puro instinto de pívot (0-3, min. 10), y Catela puso la guinda con un disparo cruzado tras una acción por banda izquierda (0-4, min. 11). Un vendaval azulgrana ante un Olmissum que fue incapaz de poner a prueba a Feixas en toda la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, el Barça levantó el pie del acelerador y permitió que el Olmissum diera un paso adelante. El conjunto croata no consiguió su primer disparo entre los tres palos hasta el minuto 23, pero se topó con Dídac, que desvió el lanzamiento. Poco después, Antonio evitó el gol bajo palos y mantuvo intacta la ventaja azulgrana.

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Con el partido más abierto y alternativas en ambas áreas, el Barça volvió a demostrar su pegada. Una rápida combinación entre Antonio y Gauna, que rompió a su marcador con una pisada antes de servir el pase atrás, dejó a Catela en disposición de firmar su doblete y el quinto tanto visitante (0-5, min. 33).

La goleada quedó, no obstante, empañada por la preocupación por el estado de la rodilla izquierda de Pito y el tanto de Martinovic a falta de treinta segundos que estableció el definitivo 1-5.

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- Ficha técnica

1 - Olmissum: Rozga; Kustura, Susac, Kovacevic, Vanha, -cinco inicial-, Pavlovic (p.s), Duric, Juretic, Kovacevic, Barbaric, Copic, Martinovic (1), Milic y Da Costa.

5 - Barça: Feixas; Antonio (1), Adolfo (1), Pito (1), Catela (2), -cinco inicial-, Dídac (p.s), Miñano, Garcia, De Souza, Touré, González, Joao Victor, Mouhoudine y Gauna.

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Goles: 0-1, min.1: Adolfo. 0-2, min.3: Antonio Pérez. 0-3, min.10: Pito. 0-4, min.11: Catela. 0-5, min.33: Catela. 1-5, min.39: Karlo Martinovic.

Árbitros: Nicola Manzione (ITA), Chiara Perona (ITA) y Giulio Colombin (ITA). Mostraron tarjeta amarilla a Tomislav Milic (min.13) y a Jure Copic (min.37) por parte del Olmissum y a Mamadou Touré (min.38) por parte del Barça.

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Incidencias: partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputada en el Sportska dvorana Ribnjak de Omis (Croacia). EFE

avm/ism