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La candidata de Coalición Canaria al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha reivindicado que llevan más de veinte años advirtiendo de la "tragedia" que suponen las crisis migratorias al ser las Islas Canarias "la frontera sur del Estado" y de la Unión Europea.

"No puede ser que los canarios llevemos tanto tiempo asumiendo esto y esperando a que nos puedan atender o puedan derivar los recursos que Canarias necesita, en este caso la Isla de Hierro", ha señalado Valido en una entrevista de 'TVE', recogida por Europa Press, tras la llegada a la isla de 10.000 migrantes en noviembre de este año.

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Aunque la mayoría ya han sido reubicados, Valido ha objetado al resto de comunidades autónomas que "el cumplimiento de la ley es absolutamente obligatorio" respecto a la recepción de menores y ha demandado que, por tanto, "han de derivarse los menores superada la capacidad de acogida de Canarias".

"Hacemos un esfuerzo sobrehumano para atenderlos con dignidad, pero a partir de una cantidad, que se respete la dignidad de los menores significa que estén en lugares donde se les pueda responder", ha respaldado la candidata canaria.

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En consecuencia, Valido ha asegurado que llevarán "a los tribunales" a los gobiernos de las comunidades autónomas que se nieguen a acoger a estos menores ya que, según ha defendido, "la ley es clara, la protección de los menores está por encima de cualquier otra consideración".

PROHIBIR LA VENTA DE VIVIENDA A QUIEN NO VIVA EN CANARIAS

Por otro lado, Valido ha aseverado que el problema de la vivienda en Canarias es especialmente acuciante y ha apuntado a compra de inmuebles por parte de extranjeros, "fundamentalmente europeos", como causa de la subida de los precios: "cuando vas a comprar un piso ponen 100.000 euros más encima de la mesa", ha remachado.

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Con esto sobre la mesa, ha subrayado que la población canaria no puede rivalizar contra la especulación y ha incidido en la necesidad de "que se prohíba la venta de viviendas a personas que ni viven ni van a vivir en Canarias".

CONDICIONES IMPORTANTES PARA APOYAR UNA INVESTIDURA

En último lugar, Valido ha aclarado que quien necesite el apoyo de Coalición Canaria para la investidura "va a tener que aceptar condiciones para Canarias muy importantes" que reconozcan las "dificultades" de lo que supone vivir en las islas.

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En este sentido, ha indicado que primero esperarán a "leer el deseo de las urnas" y ha señalado que "las condiciones de Coalición Canaria estarán sobre la mesa" para quien quiera ir a la investidura.