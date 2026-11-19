Guardar

Huelva, 19 nov (EFE).- La Consejería de Justicia de Andalucía ha puesto en marcha este jueves en Huelva una Oficina Integral de Atención a las Víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que ofrecerá asistencia especializada y personalizada a más de medio centenar de personas afectadas por ambos siniestros y a sus familiares.

La oficina nace con el objetivo de que las víctimas de estos accidentes ferroviarios cuenten con una atención cercana, continuada y personalizada, para evitar que tengan que enfrentarse solas a gestiones complejas en unos momentos especialmente difíciles, ha informado la Consejería en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Las víctimas de Adamuz y Urda y sus familias necesitan algo más que una respuesta puntual. Necesitan saber que tienen a su lado una administración que las escucha, las acompaña y les ofrece ayuda especializada durante todo el tiempo que sea necesario. Nuestra prioridad es que ninguna persona afectada se sienta sola ni desatendida", ha señalado el consejero, Manuel Gavira.

La atención estará a cargo del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) y entre sus funciones está informar a las víctimas sobre sus derechos y la evolución de los procedimientos judiciales, orientarlas en la solicitud de ayudas, indemnizaciones, seguros o prestaciones, ofrecer apoyo emocional y facilitar el acceso a los recursos sociales que puedan necesitar.

PUBLICIDAD

El servicio también prestará acompañamiento durante las actuaciones judiciales y las gestiones ante otras administraciones, además de hacer un seguimiento individualizado de los casos.

Cada persona contará, en unas dependencias habilitadas para esta oficina, separada del resto del SAVA, con una atención ajustada a sus necesidades, para evitar que la complejidad de los procedimientos administrativos y judiciales añada nuevas dificultades a la situación que atraviesan las víctimas y sus familias.

PUBLICIDAD

Aunque tendrá su sede física en Huelva, en el edificio de la Delegación Territorial de Justicia, la oficina nace con vocación autonómica y prestará atención a las personas afectadas por los accidentes de Adamuz y Urda con independencia de su lugar de residencia. EFE

lra/rro/aam