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El exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ángel Partearroyo y el exdirector financiero de Plus Ultra Félix Martín declaran hoy como testigos ante el juez que investiga presuntas irregularidades en el rescate de la compañía aérea.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su presunta mediación para la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea en pandemia, ha citado a las 09:00 horas a Partearroyo y a las 12:00 horas a Martín.

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Partearroyo defendió un "procedimiento normal" en el rescate de Plus Ultra el pasado mayo durante una comisión en el Senado que investigaba la gestión del 'holding' estatal sobre las diferentes operaciones con Air Europa y Plus Ultra.

El exdirectivo de la SEPI aseveró que a él personalmente no le trasladaron "ningún tipo de urgencia" con esta operación, explicando que fue una de las primeras empresas que había presentado su solicitud y había que seguir el orden, insistiendo en que se siguió el "procedimiento normal".

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"En la operación de Plus Ultra y en todas las operaciones que se hicieron a partir de que estuviera en vigor el acuerdo marco de asesores financieros y jurídicos, por lo menos en las operaciones que yo llevé, no había informes internos porque se decidió que no hacían falta porque estaban ya los asesores externos. Había mucha carga de trabajo en SEPI y no se hicieron informes", aseguró Partearroyo.

Por otro lado, cabe recordar que el expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola y el exCEO de la compañía Roberto Roselli aseveraron a Calama en dos escritos idénticos que Plus Ultra pagó "elevadas cantidades de dinero" al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, por la mediación del exlíder socialista en la concesión del rescate en 2021.

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Ambos reconocieron que "tuvieron plena conciencia" de que Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, y Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener". A esa "pretensión de cobrar", las defensas la denominan "mordida".

Los exdirigentes de la aerolínea aseguraron que pagaron el 1% del rescate al socio e incidieron en que no "llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI", si bien admitieron que "como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero".

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El pago del 1% del rescate, valorado en 530.000 euros, se realizó desglosado entre 2020 y 2025 a diferentes empresas de la presunta trama, indicaron, a la vez que señalaron que la aerolínea quiso realizar "una regularización completa y más exacta" de ese dinero, pero la misma "quedó frustrada por la operación policial, pues ni siquiera se efectuó la dación de cuentas definitiva".