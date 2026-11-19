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Begoña Fernández

Madrid, 19 nov (EFE).- Lucky Luke, el vaquero más rápido del Oeste creado en 1946 por el dibujante belga Morris, cumple 80 años y para homenajear el aniversario el ilustrador Sagar se convierte en el primer español que, en obra nueva, recupera el personaje en un cómic que Norma Editorial lleva a las librerías este viernes.

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En una entrevista con EFE, Sagar (Zaragoza, 1974) explica que el álbum 'La llamada del Oeste' reúne cinco historias de creadores de otros tantos países (Suecia, República Checa, España, Portugal y Polonia) y donde el dibujante español y el guionista Jorge García (Salamanca, 1975) firman la historieta 'Una tumba para Lucky Luke', una crítica al colonialismo español "donde el pez grande se come al chico".

Con esta historia, Sagar y García aportan por primera vez en España obra nueva del icónico 'cowboy' ya que hasta ahora se habían hecho recopilaciones del clásico de Morris y René Goscinny, el célebre guionista de Astérix.

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Sagar desvela que la idea era sacar una especie de Lucky Luke a la europea, en la que cada país de los seleccionados reinterpretase al personaje y aportase historias con sabor nacional.

Con esa directriz, Sagar pensó que la historia tenía que "huir de tópicos" por lo que descartó "paellas, toros y sevillanas" y la actualidad política le hizo pensar que "las ideas de Donald Trump de conquistar Groenlandia las podía trasladar a la época de la colonización española en América".

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Con esa idea y la inspiración de la película 'Aguirre, la cólera de Dios' sobre el explorador Lope de Aguirre, Sagar hizo una sinopsis que envió a Jorge García, que desarrolló un guion en el que Lucky Luke se encuentra con una especie de explorador español tipo Hernán Cortés.

En declaraciones a EFE, García explica que la historia "juega al anacronismo" y sitúa al colono del siglo XVI en un escenario americano al norte del río Grande del siglo XIX, donde cabalgan Lucky Luke y sus archienemigos, los Dalton.

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García incorpora en el relato a los dragones de cuera, una especie de cuerpo defensivo del imperio español en la frontera del virreinato de México entre los siglos XVI y XIX, cuando México conquistó su independencia.

Uno de ellos se pierde al norte del río Grande y en su aislamiento desconoce que el imperio español se ha derrumbado, "una de esas licencias históricas que tan bien funcionan con Lucky Luke", dice el guionista.

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Coinciden ilustrador y guionista en que el nombre del explorador (Piquillo de la Calzada Hernández y Palacios) es un homenaje al cómico Chiquito de la Calzada y al historietista Antonio Hernández Palacios, autor fundamental de wéstern en el cómic español.

El guionista explica que las páginas de obra nueva de Lucky Luke "funcionan como un cuento en el que el pez grande se va comiendo al pequeño, Lucky Luke captura a uno de los hermanos Dalton, Piquillo los apresa a todos y al final son los indios los que acaban solucionando la situación. Una especie de laberinto de 15 páginas".

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García insiste en que el cómic abunda en la idea de que "a veces uno piensa que el destino lo tienes trazado y si naces conquistador eres conquistador, pero al final el destino lo decides tú".

El guionista explica que en la historieta también hay un guiño a la selección española de fútbol y a la camiseta oficial de dos estrellas tras ganar España el Mundial 2026.

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En una de las viñetas, dice el autor, aparecen unos indios que llevan las camisetas de la roja con las dos estrellas, con lo que el cómic salta de forma anacrónica, del XVI al XXI.

García reconoce que su vinculación con Lucky Luke era solamente por las introducciones a los tomos recopilatorios que han ido saliendo, y por ese bagaje Sagar le contactó para desarrollar el guion.

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Respecto a su técnica para dibujar, Sagar explica que lleva muchos años dibujando a bolígrafo (Pilot y Bic), que es una herramienta que "da mucha frescura al boceto, luego el color es digital".

Dice Sagar que su Lucky Luke se acerca al estilo de Morris, pero es muy personal: "Si intento hacer el clásico voy a fracasar, no porque no pueda hacerlo sino porque voy a obsesionarme con los colores, los encuadres y no sería mi cómic".

A la pregunta de qué pensarían Morris y Goscinny si vieran esta versión, el guionista cree que se la habrían tomado con humor pero admite que le da mucho respeto hablar de sus creadores originales, "sobre todo de Goscinny" a quien considera "el mejor guionista de todos los tiempos". EFE

(Foto)