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El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso, Oskar Matute, ha defendido la posición "absolutamente clara y nítida" de la formación soberanista "contra toda expresión de violencia, incluida la de ETA", y los altercados callejeros, y ha lamentado que otros partidos "tengan que levantar comodines y fantasmas del pasado para intentar erosionar" sus expectativas electorales.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Matute ha recordado que ya hace 15 años que ETA anunció su disolución, "que son 15 años felices para la sociedad vasca". "Nosotros nos alegramos profundamente de que esa decisión se tomara y ETA abandonara la actividad violenta que llevaba a cabo", ha apuntado.

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A su juicio, "la posición de EH Bildu "es absolutamente clara y nítida con el rechazo a cualquier expresión de violencia, incluida de ETA cuando existía, y ahora de cualquier otra expresión de violencia que pueda darse".

"No van a encontrar en el fango a EH Bildu de supuestas lecturas conniventes con la violencia. Tenemos una posición clara, la tengo yo y la tiene el conjunto EH Bildu, de rechazo expreso a cualquier tipo de acción violenta, sea en forma de altercado callejero o de cualquier otro tipo", ha indicado.

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El que será el próximo portavoz de la formación soberanista en el Congreso cree que la sociedad vasca "ha pasado esa pantalla" y entiende que ahora se está "mucho mejor", al igual que ellos. "Nosotros estamos en una lectura de generar un clima de convivencia que nos permita avanzar a todos y a todas, aceptando la pluralidad de la sociedad vasca, por supuesto, pero mirando hacia adelante", ha remarcado.

Oskar Matute considera que es una "lástima que alguna gente utilice siempre esta lógica de un supuesto riesgo de vuelta de violencias para agitarla en campañas electorales". "La sociedad vasca quiere que se hable de vivienda, de las situaciones de empleo, de la carestía de la vida, de cómo podemos defender mejor el autogobierno vasco, y así lo dicen todas las encuestas", ha manifestado.

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Según ha destacado, esas "lecturas" sobre la violencia "siempre aparecen en campaña para intentar frenar expectativas electorales de otros". "Lamentamos que otras formaciones políticas tengan que levantar comodines y fantasmas del pasado para intentar erosionar posiciones políticas como la nuestra, que si algo tiene es la fortaleza de contar con una base social militante muy potente y con un compromiso constante con todas las luchas que buscan una sociedad mejor en Euskal Herria, en el día a día", ha asegurado.

CRECIMIENTO DE EH BILDU

Tras apuntar que las encuestas están señalando una tendencia ascendente de crecimiento "para todas estas izquierdas", ha dicho que, en el caso de EH Bildu en Euskadi, "no es ninguna novedad". "Somos un proyecto que de manera paulatina y continua ha ido aumentando su base electoral y también su base militante y social", ha señalado.

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En todo caso, ha advertido de que "las encuestas no pueden funcionar como una especie de efecto placebo" que haga olvidar que "lo importante es ir el día 29 de noviembre a llenar las urnas" de votos de EH Bildu para "contener al bloque reaccionario" y que este "no tenga la fuerza suficiente para gobernar".

Su objetivo es frenar "la verdadera amenaza que supone el ascenso al gobierno de un bloque de la derecha extrema y la extrema derecha del PP y de Vox". "Están asociados a una lógica internacional reaccionaria que encabezan Trump, Netanyahu y que encabezaba Bolsonaro, pero hemos visto que en Brasil, en Israel y en Estados Unidos se les está empezando a frenar", ha explicado.

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En este sentido, se ha preguntado: "¿por qué en Euskal Herria no vamos a ser capaces de levantar un dique de contención contra esa la reaccionaria?". Matute ha destacado que ya en campaña electoral la derecha y ultraderecha "han avisado de que quieren recentralizar la sanidad, que es atacar al autogobierno vasco; que quieren revisar el modelo educativo para recentralizarlo", o cuando aseguran que "quieren revisar el modelo de pensiones, y que el Estado de las Autonomías" es un modelo "fallido".

"EH Bildu va a estar a disposición del país para defender todo lo que nos ha costado, con tantas luchas mantenidas y sostenidas, levantar un autogobierno que nos permita algo tan sencillo como que las cosas que nos afectan a nosotros y nosotras las podamos decidir nosotros y nosotras", ha apuntado.

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Es por ello, que pretenden, según ha insistido, "el ensanchamiento de la soberanía". Además, ha avisado a los vascos que en estos comicios se "juegan mucho". "No son unas elecciones más, es un referéndum entre la democracia y el autoritarismo, es un referéndum entre la civilización o la barbarie", ha reiterado.

En su opinión, el apoyo EH Bildu es "el voto más eficaz para plantear cara al bloque reaccionario". "Creemos que es el voto que puede sumar más voluntades, tener más fuerza y hacer posible que el PP y Vox no vengan con sus negras tormentas a acechar nuestras mañanas", ha afirmado.

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LEY DE NIETOS

En cuanto a la 'Ley de nietos' planteada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que los exiliados por el terrorismo de ETA puedan votar en Euskadi, Oskar Matute ha considerado que hay que tener "cautela" porque, con otras medidas que ha anunciado, como la de vivienda, el candidato popular luego se ha "contradicho".

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"Hay una secuencia, porque hace un mes y pico señalaban que iba a haber un pucherazo electoral con el voto por correo, lo señalaban como una posible amenaza a su victoria. Después siguieron con la famosa Ley de Nietos (de descendientes de exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista), y decía que el Gobierno quería una mayoría que no le darían los españoles; y ahora vienen con esta derivada vasca que tiene que ver con los exiliados por las amenazas de ETA. Pues tendrán que declinarlo", ha pedido.

En todo caso, ha recordado que "la gente no puede votar en dos sitios a la vez, y que cada voto que quieren mandar a Euskadi porque entienden que les favorece, igual los quitan en Madrid a Ayuso y no le hace ninguna gracia. Ayuso tiene carácter y a lo mejor se le enfada a Feijóo, y a lo mejor le pasa como a Casado, que le genera un problema bastante serio", ha añadido.

Por ello, ha propuesto al líder del PP que "pula un poquito más"su planteamiento, y también cree que la cifra de afectados no es la que ha explicitado Alberto Núñez Feijóo, porque "hay que tener en cuenta que hubo una reconversión industrial que se llevó por delante decenas de miles de puestos de trabajo, y que hizo que mucha gente que había venido a Euskal Herria a buscarse un futuro que no podía encontrar allí de donde venía, tuviera que volver a esos sitios por la pérdida del empleo".