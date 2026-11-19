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Madrid, 19 nov (EFE).- Los partidos políticos aseguran que garantizarán el poder adquisitivo de las pensiones, pero mientras el PP se compromete a que subirán con la inflación, el PSOE y Frente Amplio dicen que lo blindarán en la Constitución, en tanto que Vox sólo señala que se seguirán pagando con el sistema actual.

Más allá de la revalorización, los programas electorales de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en materia de pensiones cuentan con diferencias notables en función de los partidos. Estas son algunas de ellas:

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El Partido Popular se compromete en su programa a asegurar que "las pensiones mantengan su poder adquisitivo y suban cada año con el IPC (índice de precios de consumo)".

Asimismo, plantea incentivar la jubilación activa mediante deducciones en el IRPF, al tiempo que asegura que blindará legalmente la caja única de la Seguridad Social, de forma que las cotizaciones sigan financiando las pensiones y prestaciones en toda España, sin dividir los recursos por territorios.

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El PSOE promete blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC, así como acelerar el despliegue de la cuota de solidaridad, terminar con la separación de fuentes de financiación y revisar los mecanismos de financiación vinculados al desempleo.

Su programa recoge una reducción de las penalizaciones por jubilación anticipada involuntaria para trabajadores con largas carreras de cotización, algo que financiarían las empresas con beneficios que realicen un ERE (expediente de regulación de empleo que implica despidos).

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Dentro de las medidas para reducir la brecha de género, se compromete a reforzar el complemento por hijo, reconociendo un año adicional de cotización por cada hijo o hija.

También plantea el incremento del 20 al 30 % de la pensión de orfandad, sin el límite del 100 % en supuestos de vulnerabilidad; integrar la pensión en favor de familiares en el marco del IMV; y adaptar la incapacidad permanente al entorno laboral actual.

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Frente Amplio también recoge el blindaje constitucional del carácter público de las pensiones, su revalorización automática con el IPC y una pensión mínima igual o superior al salario mínimo interprofesional (SMI).

Asimismo, plantea reducir la edad de jubilación a los 65 años y eliminar la penalización por jubilación anticipada a quienes han cotizado más de 40 años, así como en profesiones de especial penosidad, como la construcción, limpieza, ayuda a domicilio, camareras de piso y pesca.

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Como medidas para reducir la brecha de género, propone un mayor incremento de las pensiones contributivas más bajas y las no contributivas, un aumento del complemento por brecha de género, el reconocimiento de los periodos dedicados a cuidados y la corrección de la penalización de las carreras laborales interrumpidas o marcadas por la parcialidad involuntaria.

Además, se compromete a seguir elevando el tope máximo de cotización y reforzando el mecanismo de equidad intergeneracional con una aportación adicional de las empresas más automatizadas, al tiempo que someterá las cuentas de la Seguridad Social a una auditoría pública e independiente.

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El programa electoral de Vox simplemente aboga por garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, algo que liga a la evolución de la economía, el empleo, los salarios, la riqueza y la productividad.

No obstante, el líder del partido, Santiago Abascal, ha defendido recientemente en una entrevista en Prensa Ibérica que las pensiones se sigan pagando con el sistema actual, incluso recurriendo a los presupuestos generales del Estado o a la deuda pública si fuera necesario.

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El programa de Vox también plantea medidas de apoyo a las familias, fomento de la natalidad y ayuda a la crianza, contribuyendo a revertir el envejecimiento demográfico y el descenso de la natalidad en España. EFE