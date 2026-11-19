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Málaga, 19 nov (EFE).- Un equipo de investigadores de Málaga ha analizado los efectos a largo plazo de la gastrectomía vertical, una de las técnicas de cirugía bariátrica más utilizadas para el tratamiento de la obesidad, y ha comprobado que las mejoras en algunos indicadores relacionados con la salud cardiovascular se mantienen años después de la intervención.

El trabajo, publicado en la revista científica 'European Journal of Internal Medicine', cuenta con la participación de investigadores y profesionales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand) y la Universidad de Málaga.

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El objetivo principal fue conocer cómo evolucionaban dos proteínas implicadas en el transporte de grasas en la sangre: la ApoA1, relacionada principalmente con las partículas de colesterol HDL, y la ApoB, presente en distintas partículas capaces de favorecer la acumulación de colesterol en las arterias, ha informado este jueves Ibima.

Los resultados muestran una mejora significativa y mantenida en el tiempo de la relación entre ApoB y ApoA1. Su equilibrio aporta información sobre las partículas que transportan grasas en el organismo y se utiliza como un indicador complementario para valorar el riesgo cardiovascular.

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Se estudiaron a 376 personas sometidas a gastrectomía vertical, una intervención que reduce el tamaño del estómago, y en 131 de ellas fue posible analizar la evolución entre tres y diez años después de la cirugía.

Los trabajos previos habían analizado principalmente los cambios producidos durante los primeros meses tras la cirugía y en grupos de pacientes más reducidos.

Según ha explicado José Ignacio Martínez, investigador del estudio, las mejoras observadas en determinados indicadores relacionados con la salud cardiovascular no se limitan al primer año después de la cirugía, sino que se mantienen incluso varios años después de la intervención.

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Se observaron además beneficios ya conocidos en otros parámetros de la salud metabólica relacionados con esta intervención, como el peso, el perímetro de cintura, el control de la glucosa, la sensibilidad a la insulina, los triglicéridos o el colesterol.

Por su parte, la investigadora Carolina Gutiérrez ha apuntado que los resultados sugieren que los beneficios metabólicos de la cirugía bariátrica podrían ir más allá de la propia pérdida de peso, ya que los cambios observados en estas proteínas no parecen depender exclusivamente de los kilos perdidos.

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Esto abre nuevas vías de investigación para comprender los mecanismos que intervienen en esta mejoría y determinar si estos cambios favorables pueden traducirse, a largo plazo, en una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. EFE