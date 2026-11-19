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Barcelona, 19 nov (EFE).- El base Killian Hayes aseguró este jueves, en su presentación como jugador del Barça, que llega al conjunto azulgrana con "la mentalidad de ganar partidos y dar títulos" al equipo.

"He visto al equipo y sé que está trabajando bien. Quiero sumar en defensa y en ataque, ayudar a conseguir más victorias", señaló el internacional francés, de 25 años, en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

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Hayes, internacional con Francia pese a nacer en Estados Unidos, comentó que se siente "genial con esta oportunidad" y que está "emocionado por empezar" a jugar con sus nuevos compañeros, con los que compartirá este jueves su primer entrenamiento en la última sesión antes de enfrentarse el viernes al Estrella Roja serbio.

"Acabo de llegar y me tengo aclimatar un poco, pero tengo muchas ganas de empezar cuando el entrenador así lo decida. Jugué mi último partido en abril, pero no he parado de prepararme y estoy a buen nivel físicamente", valoró.

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Hayes, que se encontraba sin equipo tras seis años en la NBA desde que los Sacramento Kings de la NBA optaran por no renovarle en verano, explicó que se decantó por el Barça tras conversar con su nuevo entrenador, Aleksander Sekulic.

"Puedo encajar muy bien con el estilo que quiere el entrenador, de ritmo rápido. Estoy aclimatado a este tipo de juego y creo que me puedo familiarizar bien. Puedo aportar mucho en ataque siendo agresivo y creando para los demás, y también en defensa. Además, ya he coincidido con muchos jugadores del equipo", expuso.

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Los azulgranas Stanley Umude, Justin Robinson, Tyrese Martin y Tosan Evbuomwan y con Yoan Makoundou ya han compartido vestuario con Hayes anteriormente, y el nuevo fichaje del Barça destacó que sus nuevos compañeros le han dado "referencias muy positivas" del equipo.

Preguntado por sus referentes, el internacional francés respondió que se ha fijado sobre todo en bases zurdos, como él: Manu Ginobili, James Harden, D'Angelo Russell y Jalen Brunson.

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Hayes remarcó que conoce "muy bien al Barça desde pequeño como aficionado" y que se trata de "un club histórico". Además, opinó que hoy día las posiciones de base y de escolta "son bastante intercambiables", y se siente cómodo en ambas. EFE

(foto) (vídeo)