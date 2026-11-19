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Madrid, 19 nov (EFE).- El fuerte temporal marítimo persiste y mantiene este jueves en aviso a nueve comunidades, cuatro de ellas en nivel naranja (peligro importante) por olas de hasta 8 metros en Galicia y de 7 metros en Asturias, Cantabria y el País Vasco, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

Además de las comunidades de la fachada cantábrica y Galicia hay aviso amarillo (peligro bajo) por mala mar o por rachas fuertes de viento en Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia.

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Galicia tiene nivel naranja por temporal marítimo en todo el litoral de A Coruña, A Mariña lucense y las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra, con mar combinada del oeste o noroeste con olas de 6 a 8 metros y vientos del suroeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7), temporalmente, 74 km/h (fuerza 8).

Las comunidades de Asturias, Cantabria y el País Vasco están en alerta naranja por mar combinada del noroeste con olas de 5 a 7 metros y vientos del oeste o suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) que, de forma temporal, podrán alcanzar los 74 km/h.

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En Andalucía hay aviso amarillo por fenómenos costeros en la costa de Almería y en la de Granada, donde se esperan vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros; Además, la comarca gaditana de Grazalema tiene aviso amarillo por lluvias de hasta 50 litros en 12 horas.

A orillas del Mediterráneo, el litoral de Valencia (Comunidad Valenciana) está en amarillo por vientos del oeste de entre 50 y 60 km/h, y en Alicante se prevé fuerte viento con rachas de 70Km/h, mientras que en la Región de Murcia, también en amarillo, la alerta afecta al Altiplano y a la Vega del Segura, por rachas de viento del noroeste de hasta 70 km/h.

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Las Islas Baleares continúan con temporal marítimo y avisos amarillos en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con vientos del oeste y suroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta 3 metros; También persiste el nivel amarillo por rachas máximas de viento de hasta 70km/h.

Cataluña ha activado la alerta amarilla en el litoral de Barcelona, Tarragona y Girona, con vientos del suroeste, oeste o noroeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros y por rachas de viento de 70km/h.

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Aemet advierte de que con el aviso naranja el peligro es importante y los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. EFE