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Sevilla, 19 nov (EFE).- El Sevilla, que el sábado recibirá al Betis en partido de la decimotercera jornada liguera, ha ganado 42 de los 72 derbis hispalenses oficiales que ha disputado como local, frente a los 13 empates y los 17 triunfos de un equipo bético que, sin embargo, puntuó en tres de sus cuatro últimas visitas.

La temporada pasada, los jugadores adiestrados por Manuel Pellegrini ganaron en el Sánchez-Pizjuán por 0-2 (marcaron Fornals y Altimira), en la 2024/25 se impusieron los locales por la mínima con gol de Lukebakio y en las dos anteriores hubo sendos empates: a uno en la 2023/24 (anotaron Rakitic y Ayoze) y a cero en la 2022/23.

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El primer derbi oficial registrado fue en la fase previa de la edición 1927/28 de la Copa del Rey, cuando los eternos rivales empates a tres en el estadio de la Reina Victoria, donde marcaron los sevillistas Carreño, Pepe Brand y Caballero y los béticos Carrasco, Enrique y Manolín.

En la temporada siguiente, se disputó su primer duelo en Liga, en Segunda división, cuando se impusieron los locales por 3-0 (con doblete de Gual y gol de Carreño) y los béticos devolvieron el tanteo en el primer encuentro en Primera, en la campaña 1934/35, gracias a Lecue, que marcó por partida doble, y Adolfo.

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A pesar de que los números globales no le favorecen, el Betis también consiguió vencer en el primer derbi de una eliminatoria copera que disputó como visitante, la vuelta del octavo de final de la campaña 1939/40, cuando se impuso por 2-3: marcaron los locales Torróntegui y Lopez e hicieron los tantos visitantes Caballero, Saro y Romero.

Otra victoria resonante del Betis en el feudo sevillista fue en la inauguración en partido oficial del Sánchez-Pizjuán, en la segunda jornada de la Liga 1958/59, en la que vencieron con goles de Areta II, Del Sol y Kuszmann, autor de un doblete, frente a los anotados por los blanquirrojos Szalay y Diéguez (2-4).

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El único partido de competición europea que han disputado los dos rivales sevillanos en el campo del Sevilla, la ida de los octavos de final de la Liga Europa 2013/14, también tuvo cariz visitante, ya que los verdiblancos se impusieron por 0-2 gracias a Leo Baptistao y Salva Sevilla. EFE

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