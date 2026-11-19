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Madrid, 19 nov (EFE).- El Partido Popular ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plegarse al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont para mantenerse en el poder. "España por un sillón. Su sillón", ha escrito en X la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Varios dirigentes populares han reaccionado así en esa red social a una entrevista de Puigdemont en El Mundo, en la que el dirigente de Junts reconoce que se aprovechó de la "ambición desmedida" de Sánchez "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023.

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La portavoz adjunta del PP y número dos de la candidatura de los populares por Madrid a las elecciones del 29N, Cayetana Álvarez de Toledo, ha destacado dos fragmentos de la entrevista.

En concreto, la opinión del líder de Junts sobre Sánchez: "Un amoral y con una ambición desmedida" y "La amnistía era una derrota que el PSOE iba a propiciar a España".

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"Lo que el prófugo Puigdemont revela acerca del forajido Sánchez. Y del cínico Illa", ha escrito Álvarez de Toledo para, a continuación, advertir de lo que, en su opinión, se juega España el próximo 29N: "Decencia o delincuencia".

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dicho en X que la entrevista es "otro ejemplo del presidente del Gobierno que ha tenido España". "Repararemos el daño causado. También el daño ético", ha añadido.

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Sin referirse en concreto a la entrevista, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha difundido un nuevo vídeo electoral en el que pide el voto para su partido y afirma que "el cambio es más necesario que nunca".

En el vídeo, el PP sostiene que, tras ocho años de gobierno socialista, es necesario "aire fresco para España". "Nunca antes un presidente había tenido que dar tantas explicaciones por casos de corrupción en su entorno", señala.

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Habla también, entre otras cosas, de que el precio de la vivienda ha marcado un récord histórico, mientras muestra imágenes de la vida cotidiana de los españoles.

"Por la vivienda, por tu seguridad, por la familia, por la honradez. Es necesario aire fresco para España. Vota PP, el cambio es necesario para España", concluye el vídeo. EFE

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