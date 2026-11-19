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Madrid, 19 nov (EFE).- El Gobierno ha publicado una 'Guía para la adopción ética de la inteligencia artificial en las Administraciones públicas’ para orientar a todos los organismos públicos sobre la utilización segura, responsable y ética de esta tecnología y cumplir con el Reglamento Europeo que la regula.

El documento parte de la premisa de que la inteligencia artificial ofrece un relevante potencial para modernizar las administraciones públicas, agilizar la prestación de servicios, automatizar tareas repetitivas, mejorar el análisis de grandes volúmenes de información y apoyar una toma de decisiones más eficiente.

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Pero incide también en que su incorporación plantea retos relacionados con la protección de los derechos fundamentales, la transparencia, la privacidad, la ciberseguridad, la supervisión humana o la prevención de sesgos, y en que esos desafíos requieren un marco claro para garantizar un uso responsable de esta tecnología.

La nueva guía se ha publicado a través de la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha informado el Departamento en una nota de prensa.

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Coincidiendo con la aplicación progresiva del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la guía ofrece una referencia práctica para ayudar a las Administraciones públicas a interpretar y aplicar el nuevo marco regulatorio con criterios homogéneos y seguridad jurídica.

El objetivo es 'acompañar' a los organismos públicos en la implantación de sistemas de IA, facilitando el cumplimiento de la normativa europea pero sin añadir nuevas cargas administrativas, ha destacado el Ministerio.

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La guía detalla qué se considera un sistema de inteligencia artificial conforme al Reglamento Europeo, cómo se clasifican los distintos sistemas según su nivel de riesgo y qué obligaciones corresponden a las administraciones públicas en función del papel que desempeñen como proveedores, responsable del despliegue o como distribuidor del mismo.

Aclara también qué sistemas quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento e incorpora ejemplos que facilitan su interpretación práctica, e incorpora un capítulo específico a la contratación pública de sistemas de IA, con recomendaciones para planificar proyectos, evaluar riesgos, estimar costes, garantizar la calidad de los datos y elaborar pliegos alineados con las exigencias de la norma europea.

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La guía incide en algunos aspectos clave para el despliegue responsable de la IA en el sector público, como la alfabetización en esta materia de los empleados públicos, la gobernanza de los datos, la ciberseguridad, la transparencia y la supervisión humana en aquellos procesos en los que estas tecnologías puedan tener un impacto significativo sobre la ciudadanía. EFE