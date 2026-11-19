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Madrid, 19 nov (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha aludido este jueves desde el pleno de la Asamblea regional a la importancia de las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha proclamado que "España tiene diez días para decidir si se suicida".

Según la dirigente del PP, "todas las semanas" los españoles están viendo "cómo mueren las democracias" en "cada pleno" y "cada organismo público de este país".

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Lo ha dicho después de leer, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, un listado de los que considera síntomas de la "decadencia" en la que, según Díaz Ayuso, el Gobierno de Pedro Sánchez ha sumido a España.

"Se llega al poder con cualquier pretexto falso; se ocultan las intenciones del proyecto; se falta a la verdad, que pasa a la mentira sin rubor, porque sale gratis", ha empezado la presidenta.

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Luego ha censurado la "falta de rendición de cuentas en un Parlamento secuestrado"; la "falta de respeto al principal partido del país en escaños"; la "colonización de instituciones"; el "desprecio a la historia de tu nación"; o el "acoso a la Justicia" que, a su parecer, ha perpetrado Sánchez.

También ha reprochado al Ejecutivo el "desprestigio y acoso personal a los rivales para intentar silenciarlos"; los "sondeos falsos para influir en la opinión pública"; las "tramas fabricadas" contra periodistas, jueces y adversarios; o la "utilización de todo lo público para exigir adhesión al líder".

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Y ha finalizando culpando a Sánchez de que cundan el "crimen" y la "violencia" y de promover el "exilio y emigración masiva" a países latinoamericanos como "Venezuela, Cuba, Nicaragua (...) Así es como mueren las democracias". EFE