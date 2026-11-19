19/11/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, conocida como Ley LIDER, que busca acelerar la construcción de vivienda y rebajar la burocracia. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este jueves de que España tiene "10 días para decidir si se suicida" en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha alertado de que la democracia está muriendo.

Lo ha afirmado en una intervención en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, que ha dedicado a encadenar indicios que señalan cuando una democracia está muriendo y lo ha contrapuesto con el escenario que llegaría, a su juicio, si la izquierda retuviera el Gobierno tras los comicios del domingo de la próxima semana.

PUBLICIDAD

"¿Cómo mueren las democracias?", se ha preguntado, para a continuación indicar que "se llega al poder con cualquier pretexto falso" ocultando "las intenciones del proyecto" y faltando "a la verdad". Así, ha señalado que mintiendo "sin rubor" se "echa al adversario" y comienza "la decadencia, el uso obsceno de lo público, la corrupción a todos los niveles, servicios públicos que dejan de funcionar (...)".

Asimismo, ha encadenado el 'lawfare', la "falta de rendición de cuentas al parlamento" o la "falta de respeto al principal partido del país en escaños" con la colonización de instituciones, la compra de voluntades o el uso del "Congreso situando los votos por encima del reglamento" o "despreciando" al Senado o a la Constitución.

PUBLICIDAD

"A partir de la semana que viene nos jugamos cambio del modelo de Estado, que es lo que vuelven a ocultar de nuevo, ataque contra todo juez que osa investigar la corrupción, utilización sin límites de las instituciones contra los adversarios, control obsceno de la Fiscalía", ha alertado Isabel Díaz Ayuso.

Considera que de mantenerse el Gobierno se verán "más tramas fabricadas contra periodistas, contra jueces, contra adversarios"; la "compra de medios debilitados" o "cortar el grifo a regiones de signo político diferente" al tiempo que se vive una "colonización de todo lo que aún quede sin controlar".

PUBLICIDAD

Ha augurado que habría un "mayor uso de los medios públicos para culpar al adversario" así como de "todo lo público para exigir adhesión al líder": "crimen, violencia, decadencia", "búsqueda de enemigos internos y externos a los que culpar de todo, exilio y emigración masiva".

"Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua, México, así es como mueren las democracias. Y esto es lo que vemos todos los días, todas las semanas, en cada pleno y en cada organismo público de este país. España tiene 10 días para decidir si se suicida", ha rematado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD