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Madrid, 19 nov (EFE).- El grupo de medios de comunicación Atresmedia repartirá entre sus accionistas un dividendo de 0,83 euros brutos por título a partir del próximo 16 de diciembre, el más elevado de su historia en un único pago, ha informado este jueves el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado que da cuenta de las decisiones tomadas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada ayer miércoles, Atresmedia detalla que de esos 0,83 euros, 0,16 corresponden a la distribución a cuenta del resultado de 2026 y el resto, 0,67 euros, proceden de la venta el pasado septiembre de la participación que mantenían en la plataforma de planes de ocio Fever Labs (Fever).

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Según explicó ayer el presidente de Atresmedia, José Creuheras, en su intervención ante los accionistas, la venta del 5 % del capital de Fever que aún controlaban reportó al grupo una plusvalía de 205 millones de euros que, sumada a las ventas anteriores de otras participaciones, dan un beneficio total cercano a los 300 millones.

De esta forma, añade Creuheras, culmina una estrategia inversora orientada a la diversificación, que Atresmedia diseñó y llevó a cabo anticipándose a los cambios del mercado audiovisual "cuando estos aún estaban por llegar".

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Gracias a esta estrategia, "en un sector sometido a un profundo y acelerado proceso de transformación", con competidores "cada vez más poderosos y en un entorno de gran incertidumbre", la compañía "ha sabido consolidar su posición, pero también crecer", presume el presidente, con unos ingresos de 724,3 millones de euros hasta septiembre, un 4 % más que en el mismo periodo del año anterior.

"Supimos poner, antes que nadie, el contenido en el centro del negocio y convertirlo en el impulso que nos ha permitido diversificar en todas las direcciones", añade.

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Diversificar desde el contenido no es solo producir programas, informativos o series y distribuirlos, también es apostar por proyectos empresariales "con recorrido, crecer con ellos como socios y elegir el mejor momento para desinvertir" y crear valor para Atresmedia y también para los accionistas, explica Creuheras.

"Sabemos elegir y lo hemos demostrado, por ejemplo, con Wallapop y con Glovo, y Fever se suma ahora a esa lista". EFE