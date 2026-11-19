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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, está "absolutamente convencido" de que también el PP habría acabado por aprobar una ley de amnistía para los condenados por el 'procés', "lo que pasa que desde la oposición puedes decir otras cosas".

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente del PNV ha defendido que "la ley de amnistía era indefectible antes o después" y por eso "acabaría entrando el PSOE y estoy absolutamente convencido -ha subrayado- también el PP".

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"¿Alguien cree que si no hubiera habido una ley de amnistía se hubiera normalizado la política en Cataluña y por ende, también hasta cierto punto en el Estado? Por supuesto que no", se ha preguntado y contestado el exportavoz del PNV en el Congreso.

Esteban ha hecho estas declaraciones tras ser preguntado por la afirmación del expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, en una entrevista en 'El Mundo', de que se aprovechó de la "ambición desmedida" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023.

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En concreto sobre esta afirmación, Esteban ha señalado que a él "tan fácil" no le resulta aprovechar esa situación, "porque este Gobierno, también todos los gobiernos, de un color y de otro, suelen ser bastante escurridizos".

En todo caso, ha criticado que cuando se trata de un acuerdo entre el Gobierno y una formación nacionalista se habla de "cesión" o se dice que "ha sacado tajada", mientras si es entre partidos estatales se entiende que es fruto de la negociación.

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Acompañado en el desayuno por el lehendakari, Imanol Pradales, Esteban se ha mostrado también "convencido" de que el PNV va a poder formar grupo parlamentario la próxima legislatura y ha insistido en que no apoyará a un gobierno en el que entre Vox y en que si se da la "carambola" de que el PSOE puede seguir en el Ejecutivo, su apoyo dependerá de que se establezcan unas "reglas del juego claras". EFE