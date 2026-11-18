Madrid, 18 nov (EFE).- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este miércoles una conversación con el presidente de Gambia, Adama Barrow, para pedir más colaboración de su país ante la crisis de inmigración irregular que está afectando especialmente a la isla canaria de El Hierro.
Sánchez ha avanzado que mantendrá ese diálogo telefónico, en una entrevista en Antena 3 en la que ha asegurado que el Ejecutivo está llevando a cabo una acción diplomática tanto con Senegal como con Gambia (países de origen de los cayucos que llegan a las costas canarias) para intentar frenar esta situación.
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Ha asegurado que esos dos países están colaborando, pero ha subrayado que se necesita que esa cooperación sea más intensa.
Sánchez ha destacado la acción humanitaria que se ha dado ante este "pico" de llegadas y se ha dirigido a los ciudadanos de Canarias para garantizarles que se están desplegando todas las capacidades del Estado con el fin de hacer frente a lo que está ocurriendo. EFE
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