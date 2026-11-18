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Barcelona, 18 nov (EFE).- La Dirección General de la Policía ha abierto una información reservada a dos agentes antidisturbios de la BRIMO de los Mossos d'Esquadra por su actuación durante la huelga general del pasado 11 de noviembre en el marco de las movilizaciones en Barcelona.

En concreto, esta actuación tuvo lugar la noche del 11 de noviembre en la Rambla Cataluña, cuando los dos policías golpearon en dos ocasiones con sus porras a un hombre, en las piernas, hasta que este cayó al suelo, según se recoge en un vídeo difundido por La Directa.

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Después, los dos agentes abandonan el lugar mientras que un peatón que caminaba por la calle en este momento atiende al hombre en el suelo, que grita de dolor.

A raíz de esta actuación, la Dirección General de la Policía ha abierto una información reservada a los dos antidisturbios, ha avanzado la cadena Ser Catalunya y han confirmado a EFE fuentes policiales.

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Los Mossos d'Esquadra ya han identificado a estos dos agentes, según el citado medio, y ahora tratan de recabar más imágenes para esclarecer los hechos.

La acción de estos dos policías se produjo en el marco del amplio dispositivo policial desplegado por los Mossos d'Esquadra en el centro de Barcelona con motivo de las movilizaciones por la huelga general del 11 de noviembre. EFE

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