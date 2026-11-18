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Tokio, 18 nov (EFE).- La Asociación de Fútbol de Japón (JFA, en inglés) confirmó este miércoles que ha propuesto a su presidente honorario, Kozo Tashima, como candidato para las elecciones a la presidencia de la FIFA que se celebrarán en 2027.

En un comunicado, la JFA dijo que la decisión se tomó de manera unánime durante una reunión de la junta directiva el pasado 5 de noviembre, y envió la carta con la candidatura a la FIFA este martes.

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"El fútbol japonés ha cimentado su desarrollo sobre la base de elevados estándares éticos y una gestión organizativa sólida. Me gustaría aprovechar esta experiencia para promover una gobernanza más robusta y una gestión organizativa más transparente", dijo Tashima en el escrito.

El exfutbolista japonés, de 68 años, ya avanzó su intención de disputarle la presidencia del principal organismo del fútbol internacional a Gianni Infantino a comienzos de mes, tras la reunión de la junta de la JFA.

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También han anunciado su intención de presentarse a las elecciones, que tendrán lugar el 18 de mayo en el congreso de la FIFA en Rabat, el suizo Ramón Vega y el francés Philippe Diallo, que aseguró tener el respaldo del presidente de su país, Emmanuel Macron.

Infantino, que se presenta a la reelección a pesar de numerosas peticiones de dimisión, se encuentra envuelto en varias polémicas, incluida su intención de vender participaciones privadas de la Copa del Mundo. EFE

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