Guardar

Guillermo Cabellos

Barcelona, 18 nov (EFE).- El dibujante catalán Jordi Giol publica 'Eslabón débil', cómic debut con el que ha ganado el XIX premio de novela gráfica FNAC-Salamandra Graphic, en el que retrata la "situación de precariedad que se vive en determinadas comunidades y colectivos de Barcelona", según cuenta el autor en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

La narración aborda la historia de Teresa, una mujer que ronda los sesenta años, presentada como una madre desesperada, que toma la decisión de volver al boxeo, deporte en el que fue campeona durante su juventud, para poder sacar adelante a su familia.

"'Eslabón débil' (Salamandra Graphic) es un cóctel de ideas. Por una parte, me interesa explicar la situación de precariedad que viven en la ciudad determinadas comunidades y colectivos, y, por otra, intento añadir algo personal, relacionado con mi afición por los deportes de contacto", explica Giol.

PUBLICIDAD

A esto se le suma "un factor muy personal" que tiene con la protagonista, ya que Teresa se inspira "en gran medida" en sus abuelas: "Siempre han sido personas luchadoras, que lo han dado todo por sus seres queridos y que han estado dispuestas a ponerlo todo, incluso por delante de ellas mismas", revela el autor.

De este modo, el dibujante tejió un guion que empieza "de manera muy cotidiana, como algo muy rutinario y costumbrista", cuyo ritmo, a medida que avanza la trama, "se va acelerando y se vuelve más frenético".

PUBLICIDAD

Así es como Teresa pasa de ser una vecina del Raval más, asfixiada por las deudas y sostenida por la red de apoyo del barrio, a pelear en una velada clandestina, una metáfora que Giol usa para reforzar esa idea de las mujeres fuertes.

"Me gusta mucho que esta historia tenga un elemento fantástico, que todo el mundo se pregunte qué hace una señora mayor boxeando, pero que en el último tramo del cómic volvamos a poner los pies en el suelo y veamos que todo lo que está pasando podría suceder realmente en la vida real", sigue el autor, que asegura que el Raval, telón de fondo de la novela gráfica, "es el ejemplo perfecto de lo que está sucediendo".

PUBLICIDAD

"Por una parte, está en el centro de Barcelona y tiene una identidad propia dentro de la ciudad; pero, por otra, se encuentra en un contexto de transformación social que, para mí, acaba siendo un personaje más de la historia", matiza Giol sobre el barrio.

El color es otro elemento fundamental de la narrativa, debido a que el dibujante asegura que "buscaba que se identificara de alguna manera el carácter de la ciudad de Barcelona, pero que también se percibieran la precariedad y la oscuridad que se viven en ella".

PUBLICIDAD

"Por eso juego con muchos contrastes entre los colores más anaranjados y cálidos del día, los verdes de los espacios cerrados y los tonos oscuros, como los morados, de la noche", agrega Giol sobre la paleta elegida para 'Eslabón débil', novela gráfica que nació como un proyecto de máster que ganó el premio FNAC-Salamandra Graphic 2026.

"La historia surgió de la desesperación. Tenía que presentar la idea para el trabajo final de máster y me echaron abajo la primera que se me ocurrió. Estaba muy agobiado porque las siguientes entregas consistían en presentar 'storyboards' y los recursos visuales de cómo sería el cómic y veía cómo mis compañeros avanzaban y yo no", admite Giol, que ahí se planteó cuál era la historia que realmente quería contar.

PUBLICIDAD

Tras esto, 'Eslabón débil' se materializó en una realidad que, gracias al premio FNAC-Salamandra Graphic, ahora llega a librerías: "El impacto del premio aún está por ver, pero de momento ha supuesto un cambio radical. Está dando a mi trabajo una visibilidad que, de otra manera, creo que habría sido prácticamente imposible conseguir", sentencia el dibujante. EFE

gcm/mg/lml

(Foto)