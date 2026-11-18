Guardar

Redacción Medioambiente, 18 nov (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado este miércoles el programa de trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, una hoja de ruta transversal impulsada por 19 ministerios que despliega más de 180 medidas para anticipar, reducir y gestionar los impactos climáticos en España.

Así lo ha explicado Francisco Heras, uno de los responsables de la Oficina Española de Cambio Climático, a los medios españoles, entre ellos EFE, en el marco de la Cumbre del Clima COP31 en Antalya (Turquía), quien ha señalado que, entre las iniciativas principales, destacan la puesta en marcha de una plataforma de servicios climáticos y un visor renovado de escenarios climáticos adaptado a distintos niveles de calentamiento (1,5°C en 2030, 2°C en 2050 y 3°C en 2100), en línea con la futura ley europea de resiliencia climática.

PUBLICIDAD

Asimismo, el plan impulsa una red estatal de refugios climáticos frente al calor extremo, refuerza la prevención de inundaciones en el ámbito local y promueve la renaturalización urbana, así como la gestión preventiva de incendios en la interfaz urbano-forestal.

Entre los cambios que aportan este programa quinquenal, por ejemplo, está el tema de los recursos hídricos: "Se está profundizando en lo que es la incorporación de los riesgos climáticos en la planificación hidrológica, que esto es importante. O sea, los planes hidrológicos ya contarán en esta nueva versión con estudios específicos de riesgos en las cuencas asociados al cambio climático, y los van a poder integrar en toda la planificación", ha indicado.

PUBLICIDAD

El nuevo programa quinquenal da continuidad al desarrollado entre 2021 y 2025 y toma como base científica la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC 2025) y, según ha detallado Heras, el documento cruza 18 ámbitos de gestión pública con los 51 riesgos clave identificados por el estudio científico para priorizar las respuestas más urgentes y pasar de una cultura reactiva ante las crisis a otra de anticipación e innovación.

Ha aclarado que "más que grandes cambios de tipo normativo", ahora lo que intentan es "hacer operativizar, facilitar que se haga con la máxima solvencia y con la máxima calidad este despliegue de nuevas políticas".

PUBLICIDAD

En su elaboración se han recibido más de un millar de aportaciones de la comunidad científica, las administraciones autonómicas y locales, las organizaciones sociales y la ciudadanía, con el fin de consolidar una política pública de resiliencia que perdure más allá de los cambios de legislatura, ha señalado.EFE