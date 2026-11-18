Madrid, 18 nov (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una investigación para averiguar si existen irregularidades en los salarios abonados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por el puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz, según un auto al que ha tenido acceso EFE. EFE
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