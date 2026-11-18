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Ceuta, 18 nov (EFE).- El presidente del AD Ceuta, Luhay Hamido, ha solicitado el apoyo de la afición para poder salvar al equipo en LaLiga Hypermotion, donde actualmente ocupa el puesto de colista con 5 puntos, al advertir que "si alguien es capaz de hacerlo", son ellos.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Luhay Hamido ha señalado el próximo lunes, cuando el Ceuta se enfrentará en el estadio Alfonso Murube al líder, la UD Almería, como el "comienzo de una nueva etapa" y ha apelado al "sentimiento de pertenencia" para conseguir que el equipo pueda revertir su situación.

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"El lunes empieza nuestro renacer, si alguien es capaz de hacerlo, somos nosotros, pero os necesitamos más que nunca y, por ello, que vuelva a rugir el Murube", ha señalado.

El presidente también ha apelado a la historia del club y a los momentos difíciles que ha atravesado para reclamar una respuesta colectiva de jugadores, directiva y aficionados.

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"Hagámoslo por todo lo que hemos pasado, por los que ya no están, hagamos historia una vez más, porque si no estás aquí, no entenderás que la historia sigue estando mal contada. Vosotros sois la AD Ceuta FC", ha añadido.

Luhay Hamido ha terminado su mensaje asegurando que todos los integrantes del club están dispuestos a darlo todo para sacar adelante al equipo y mostrando su comprensión hacia una afición que atraviesa momentos de preocupación por los resultados.

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"Nosotros nos vamos a dejar la vida, directiva, cuerpo técnico y jugadores, por vosotros, por nuestro club, por nuestra tierra. Todos juntos y veréis cómo todo va a estar en su sitio", ha concluido. EFE