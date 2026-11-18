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Redacción deportes, 18 nov (EFE).- Los españoles Ángel Nieto, a título póstumo, y Jordi Tarrés han sido nombrados miembros del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Los dos pilotos españoles ingresaron en el citado salón en una ceremonia celebrada en el 'Racing Motorcycle Museum' (RMM) de la FIM, en la localidad suiza de Mies, sede de la FIM.

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La FIM reconoce así a los pilotos cuyas hazañas han dado forma al motociclismo y en el mismo acto en el que fueron nominados Nieto y Tarrés, también entraron el sueco Tony Rickardsson (SpeedwayGP), el francés Stéphane Peterhansel (RallyGP/EnduroGP) y el belga Stefan Everts (MXGP).

Ángel Nieto, que ingresa a título póstumo, ganó 13 títulos del Campeonato del Mundo de Velocidad entre 1969 y 1984, seis en 50cc y siete en 125cc. Su célebre 12+1 (citado así por sus supersticiones) figura en la placa conmemorativa que recogió su hijo, Ángel 'Gelete' Nieto.

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Jordi Tarrés, el pionero del trial español y siete veces campeón del mundo, viajó a Mies para recibir el homenaje en persona.

"¿Es increíble, verdad?", comenzó Tarrés, según explica en una nota de la FIM, en la que continúa: "Después de tantos años... saber que todavía piensan en mí, lo que me dice que hice algo importante por el trial, si bien mi época fue distinta de la de Toni Bou".

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"Yo fui un pionero", recalcó Jordi Tarrés. EFE