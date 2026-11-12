Reconstruyen la historia genética de la península entre los siglos I y VIII

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Guadalajara, 12 nov (EFE).- Un estudio internacional ha reconstruido la historia genética de la península Ibérica entre los siglos I y VIII, a partir del análisis de 243 genomas de cuerpos de individuos encontrados en 31 yacimientos arqueológicos.

El trabajo, que ha sido publicado en la revista científica 'Cell' con el título 'Contrasting demographic impacts of Roman colonization and early medieval migrations in the Iberian Peninsula' ha sido liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Pompeu Fabra), el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, la Universidad de Harvard y Euskal Herriko Unibertsitateal y en él ha participado el Museo de Guadalajara

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En su desarrollo se han analizado 243 genomas antiguos de individuos encontrados en 31 yacimientos arqueológicos, tres de ellos ubicados en la provincia de Guadalajara, ha informado en una nota de prensa la Delegación de la Junta de Comunidades en esta provincia.

En concreto, en el Museo de Guadalajara se han estudiado los restos humanos de las necrópolis de El Soto, de Illana, y de Cubillejo de la Sierra, así como del Tesoro-Carramantiel, de Gualda.

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Este estudio es el primer análisis arqueogenómico sistemático y a gran escala para este periodo y muestra que la población ibérica cambió profundamente con la consolidación del dominio romano el cual favoreció la llegada de personas con ascendencia del Mediterráneo oriental y del norte de África, creando una sociedad heterogénea frente a la relativa homogeneidad genética de la Edad del Hierro.

Por el contrario, las migraciones de suevos, vándalos, alanos y visigodos durante la antigüedad tardía tuvieron un impacto más limitado en la genética hispana.

Gracias a estos análisis se han descubierto también casos excepcionales como el de dos hermanos enterrados a unos 725 kilómetros de distancia, uno en la actual Mérida - antigua Augusta Emérita - y su hermana en la posada romana Ildum, en Castellón, junto a la Vía Augusta, ambos de ascendencia íntegramente centroeuropea. EFE

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Brl/rr/acm