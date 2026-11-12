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Mourinho destaca por ser "un líder de hombres", según el productor de su documental

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Lisboa, 12 nov (EFE).- El técnico del Real Madrid, José Mourinho, destaca por ser "un líder de hombres" y un "motivador", afirmó este jueves Miles Coleman, uno de los responsables de su documental, en la feria tecnológica 'Web Summit' en Lisboa.

Coleman, uno de los directivos de Ventureland y productor de la serie documental 'MOURINHO', relató su experiencia junto al entrenador portugués, hacia el que siente "un nuevo respeto" tras el rodaje.

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"He adquirido un nuevo respeto por él como líder de hombres y motivador. (...) Lo que le hace brillante es sacar de alguien cosas que ni siquiera sabían que tenían", dijo.

"¿Que si ahora me cae más o menos bien? Con José, eso es un poco irrelevante", añadió.

En ese sentido, el productor destacó que Mourinho "es el comunicador más increíble".

"Su uso del lenguaje es tan visceral... Recuerdo que hablaba de un partido, de cómo los jugadores tenían sangre caliente en las venas. Es un uso excelente del lenguaje, y ni siquiera era su segunda lengua", opinó Coleman.

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En su intervención en la 'Web Summit' de Lisboa, uno de los congresos tecnológicos más importantes del mundo, Miles Coleman destacó que uno de los aspectos del técnico que más le impresionó fue que "no tiene hobbies" o "intereses fuera del fútbol".

Mourinho tiene "solo unos pocos amigos íntimos; no juega al golf -¡Ni siquiera ve el golf!-; su vida es el partido, preparar el próximo partido, el partido, preparar el próximo partido", subrayó.

'MOURINHO', estrenada el pasado agosto en la plataforma de 'streaming' Netflix, narra a lo largo de tres episodios su trayectoria desde su llegada al Chelsea en 2004, pasando por su etapa en el Inter de Milán, y terminando en su primera estancia en el Real Madrid (2010-13).

A lo largo de la serie se entrevista a varias personalidades del fútbol vinculadas a la carrera de Mourinho, como Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Marcelo o incluso Iker Casillas, con quien el entrenador protagonizó un sonado enfrentamiento.

Según el productor, "Iker siente un enorme respeto por José, por eso estuvo" en el documental, y recordó que el exportero del Real Madrid y de la selección española les contó, tras las grabaciones, que el entrenador le llamó cuando en 2015 dejó el Santiago Bernabéu para incorporarse a su antiguo equipo, el Oporto.

"Hay algo fantástico en José, tiene una personalidad tan fuerte que incluso alguien como Iker, con quien tuvo un increíble desencuentro futbolístico, dice: 'Bueno, así es José'", concluyó. EFE

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