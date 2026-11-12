Lula viaja la próxima semana a España para apoyar a Sánchez en la campaña para el 29N

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Madrid, 12 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará la próxima semana a España para apoyar al jefe del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Fuentes del Gobierno han informado de que Lula parará en España el próximo lunes, 16 de noviembre, de regreso de su participación en la cumbre del clima COP31 de Antalya (Turquía) y mantendrá un encuentro en el Palacio de la Moncloa con Sánchez.

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Pero además de ese encuentro institucional, está previsto que le apoye en la campaña electoral para el 29N.

Se trata de la primera visita del presidente brasileño a España desde que ganó las elecciones el pasado 25 de octubre, y en el encuentro en Moncloa está previsto que aborden las relaciones bilaterales y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza, entre otros asuntos.

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Lula viajará a España después de que finalmente no estuviera presente en la cumbre iberoamericana celebrada en Madrid la pasada semana. EFE